Rins n'attend pas de progrès de Yamaha avant la mi-saison

En s'engageant avec Yamaha, Álex Rins savait qu'il rejoignait un constructeur autant en reconstruction que celle qu'il quittait, Honda, à qui il était affilié par le biais du team LCR. Et les objectifs des deux marques semblent aujourd'hui converger. Au Qatar, elles étaient confrontées dans ce que Joan Mir a qualifié avec humour de "coupe japonaise" puisqu'elles n'étaient pas en mesure de prétendre au top 10.

Yamaha et Honda pourront compter sur les concessions cette année, permettant notamment de faire évoluer le moteur en cours de saison, d'en utiliser un exemplaire de plus et d'homologuer un carénage supplémentaire, mais il faudra du temps pour voir les deux constructeurs retrouver le premier plan. Honda espère jouer le podium à mi-saison et chez Yamaha, Rins fixe la même échéance pour voir des progrès, même s'il a déjà perçu une nouvelle approche de la compétition.

"Ils modifient un peu leur façon de travailler, il y a un nouveau membre dans l'équipe, Max [Bartolini, nommé directeur technique], qui arrive de Ducati, et il modifie beaucoup les méthodes de travail", souligne l'Espagnol. "Après le test de Valence, j'ai demandé plusieurs choses pour travailler sur le moteur, l'électronique, ce genre de choses. Ils n'étaient pas habitués à travailler comme ça, mais ils ont préparé des changements pour le test en Malaisie. C'est difficile à voir en très peu de temps, il faudra attendre la mi-saison pour voir des différences."

Dans sa nouvelle équipe, Rins a découvert une moto au comportement "similaire à la Suzuki" qu'il a pilotée jusqu'en 2021, et il se satisfait de voir Yamaha redoubler d'efforts pour améliorer les performances : "C'est ce que je m'attendais à avoir. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments à tester. On a essayé beaucoup de pièces sur la moto pendant les tests, beaucoup de choses différentes."

Álex Rins Photo de: Yamaha

Les concessions permettront également à Yamaha d'effectuer des essais avec ses titulaires pendant l'année mais Álex Rins compte assez peu sur cet élément en raison d'un calendrier déjà très chargé, faisant écho aux propos de Johann Zarco qui ne s'attend à n'avoir que "deux ou trois journées" de tests sur la Honda.

"Je pense que c'est un mix entre plus de tests et plus de développement sur la moto. Pendant la saison, on a prévu quelques tests et c'est important, mais on doit aussi réfléchir au temps qu'il faut pour produire les nouveautés et voir le calendrier. Comme vous le savez, on a beaucoup, beaucoup de courses, beaucoup de journées loin de chez nous et parfois, pour l'organisme, il vaut mieux avoir trois jours de repos."

"Après les tests, on demandera des choses et on les évaluera peut-être au test suivant. Cela nous permettra de faire des choses que l'on ne peut pas tester pendant un week-end de Grand Prix, comme l'aérodynamique ou des pièces sur le châssis."