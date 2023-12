Martín pense avoir perdu le titre en voulant "humilier" la concurrence

Jorge Martín a conclu la saison 2023 à 39 points de Pecco Bagnaia, perdant ses derniers espoirs de titre avec une chute lors du dernier Grand Prix de la saison à Valence, remporté par l'Italien. C'est pourtant quelques courses plus tôt, en Indonésie, que le championnat s'est joué selon le pilote Pramac.

Alors dominateur en course sprint, Martín avait, pour la première fois, pris l'avantage au championnat, pour sept unités. Cependant il a chuté le lendemain, alors qu'il dominait nettement la course principale. La victoire est finalement revenue à Bagnaia, auteur d'une spectaculaire remontée depuis la 13e place sur la grille, ce qui lui a permis de reprendre les devants au championnat. Martín n'a jamais pu inverser la tendance par la suite, ne revenant jamais à moins de sept points lors des cinq derniers rendez-vous de la saison.

Le pilote espagnol a souvent voulu assommer la concurrence cette année, ce qu'il a réussi plusieurs fois en course sprint et explique peut-être le choix coûteux de son pneu tendre à Phillip Island, où il menait avant de perdre des places dans le dernier tour. Mais c'est surtout l'erreur de Mandalika qui lui reste en travers de la gorge et lui servira de leçon : alors qu'il avait jusque-là réussi à contenir l'impétuosité qui l'avait fait chuter plusieurs fois en 2022, il reconnaît en avoir trop fait en Indonésie.

"J'ai fait de gros progrès par rapport à l'an dernier", a confié Martín à la chaîne espagnole Antena 3. "Avant, je tombais beaucoup et cela me coûtait beaucoup de points. J'ai été plus régulier cette année. J'ai beaucoup appris à avoir cette constance, j'ai vraiment appris cette année. Mais il y a une chose qui me fait encore très mal, cette course en Indonésie, où je menais avec trois secondes [d'avance, avant de tomber]. En décrochant ce résultat, j'aurais sûrement remporté le championnat."

"Je me sentais tellement supérieur sur le moment. Je voulais les humilier, pour ainsi dire, ce qui m'a fait chuter. J'ai appris que l'on peut gagner une course pour deux dixièmes ou pour une seconde, ça rapporte autant de points."

Jorge Martín

Gigi Dall'Igna ne s'y était pas trompé, en évoquant un "excès de zèle" de la part du pilote Pramac après cette erreur coûteuse. Et Martín semble avoir retenu la leçon puisqu'en Thaïlande, théâtre de son dernier succès de l'année en course principale, il n'a pas creusé un gros écart sur ses rivaux et s'est imposé juste devant Brad Binder, ensuite pénalisé, et Bagnaia.

Dans l'ensemble, le Madrilène a mal vécu cette tournée outre-mer, quand l'écart restait très faible au championnat. Il reconnaît avoir été dur envers son équipe, avant d'être plus libéré pour la dernière course de la saison : "J'ai pris du plaisir à Valence. J'ai passé un moment difficile de la Thaïlande jusqu'au Qatar parce que j'étais obsédé par la victoire, c'était tendu dans l'équipe, et j'ai décidé de changer d'état d'esprit."

Jorge Martín a certes remporté quatre Grands Prix cette année mais il y a été moins impressionnant que lors des sprints, où il s'est imposé à neuf reprises. Ces épreuves deux fois plus courtes sont taillées pour lui. "C'est vraiment à l'instinct", a-t-il précisé, estimant que "la vitesse pure" est vraiment son "point fort".

En revanche, la gestion des épreuves dans la durée reste un défi pour lui : "Il y a des milliers de choses auxquelles il faut penser dans une course de MotoGP, en environ 42 minutes. Il y a beaucoup de gestion, il ne s'agit pas juste de mettre les gaz et à la gloire de Dieu ! Il faut penser à la gestion, à la stratégie, à si je suis derrière, s'il revient, si un groupe se forme..."