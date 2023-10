Dall'Igna pointe un "excès de zèle" après la chute de Martín

Le Grand Prix d'Indonésie constituera-t-il le tournant décisif du championnat MotoGP cette saison ? La question s'est déjà posée le mois dernier après l'épreuve catalane, lorsque Pecco Bagnaia, jusqu'alors solide meneur de cette campagne, a subi un accident aux multiples conséquences possibles et laissé la porte ouverte à un Jorge Martín au rendez-vous pour saisir sa chance.

Depuis, l'Espagnol n'a cessé de dérouler une copie parfaite, marquant presque la totalité des points en jeu alors que Bagnaia peinait à retrouver son efficacité. Mais la chute de la Ducati Pramac depuis la tête de la course de Mandalika et la victoire décrochée par un Bagnaia redevenu la meilleure version de lui-même font penser que la phase d'instabilité subie par le #1 depuis Barcelone pourrait bien s'être refermée.

À l'heure du bilan, Gigi Dall'Igna décrit "une course vécue sur le fil du rasoir, pendant laquelle un coup de théâtre a toujours été possible, d'autant plus au vu de l'ensemble du week-end". Et de saluer la performance d'un Pecco Bagnaia "formidable" auteur d'une "victoire éclatante" […] au moment le plus important de la saison". Le patron du programme Ducati voit dans ce succès du champion en tire "un signe fort" après un week-end mal embarqué pour lui, où il n'a pas réussi à se qualifier plus haut que la 13e place et qui a vu son plus proche adversaire s'imposer au sprint et prendre la tête du championnat.

Après deux mois sans succès, Bagnaia était au pied du mur et se devait de réagir, ce qu'il a fait en allant chercher cette victoire minutieusement construite. "Un véritable chef-d'œuvre après ce qui s'est passé en qualification et à la course sprint", apprécie Gigi Dall'Igna. "Un exemple éclatant de la réaction et de la détermination d'un vrai champion, qui a immédiatement montré qu'il était prêt quand les circonstances ont basculé en sa faveur."

"Après avoir gagné la course sprint haut la main, Jorge dominait également le Grand Prix en faisant preuve d'une autorité impitoyable, seulement trahi par un excès de zèle", ajoute le patron italien pour décrire la chute du pilote Pramac, qui s'était constitué une avance de trois secondes à la mi-course en menant un train d'enfer.

Pecco Bagnaia a saisi sa chance et retrouvé la victoire après deux mois d'une parenthèse quelque peu compliquée.

Si Pecco Bagnaia a tout de suite jugé le rythme imposé par Jorge Martín comme étant trop élevé, celui-ci s'est défendu d'en avoir trop fait, écartant l'idée que son pneu avant tendre n'avait pas supporté l'effort auquel il l'avait soumis. Il avait expliqué avoir simplement écarté sa trajectoire dans le virage précédent et avoir ensuite été piégé par son pneu sale. Une analyse que ne partage donc pas le grand patron de Borgo Panigale.

"Bagnaia a simplement fait sa course", reprend-il, "avec fierté et en ne cessant jamais d'y croire : c'est ce qui lui a permis de revenir à la victoire. C'est sa course splendide et cette attitude de gagnant qui regonflent notre moral. Il a réalisé avec ténacité et talent une remontée qui n'avait plus été vue depuis des années sur le sec [depuis la victoire de Marco Melandri au GP de Turquie 2006, ndlr], un succès éclatant qui fait toute la différence et le ramène en tête du championnat."

"Il reste cinq courses jusqu'à la fin de la saison : ce sera très dur. Ce qui s'est passé lors des dernières courses, y compris celle-ci, montre l'incertitude d'un challenge entièrement concentré sur Ducati et qui promet d'être excitant et pleinement dédié à l'esprit sportif. Nous sommes fiers de tout cela."

Pas de favoritisme à la tête du constructeur

Si Gigi Dall'Igna semble apprécier tout particulièrement l'issue de ce week-end et la capacité qu'a eue Pecco Bagnaia à retourner la situation, Paolo Ciabatti a redit, dans une interview pour GPOne, l'ouverture de Ducati à l'idée que l'un ou l'autre de ses pilotes puissent l'emporter, que sa machine porte les couleurs de l'équipe officielle ou d'un team satellite.

"Ce discours m'irrite", a fait savoir le directeur sportif, interrogé sur l'idée que Ducati pourrait souhaiter la défaite de Martín, "parce que ceux qui sont au courant savent que l'équipe d'usine et Pramac ont les mêmes motos. Il y a sept ingénieurs Ducati chez Pramac, et Pecco et Martín ont les mêmes évolutions, la dernière étant les ailerons sur les fourches."

"Si Ducati ne désirait pas que Martín puisse se battre pour le titre, nous ne lui donnerions pas les mêmes options que celles dont dispose Bagnaia. Si les gens pensent que Ducati ne veut pas que Jorge puisse jouer le titre, c'est injuste, parce que l'usine a ces quatre pilotes sous contrat, payés pour gagner", a ajouté Paolo Ciabatti en faisant référence à Bagnaia, Bastianini, Martín et Zarco.

"Je sais très bien que tout le monde s'attend à ce que l'équipe rouge gagne, compte tenu également des responsabilités envers les sponsors. Mais je le répète : si nous avions la préoccupation que Pramac puisse gagner, nous ne leur donnerions pas les mêmes évolutions que celles de l'équipe d'usine, en mettant Martín et Bagnaia dans les mêmes conditions."