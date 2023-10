Jorge Martín beau perdant après un pari manqué

On le croit souvent pétri d'orgueil, mais c'est un Jorge Martín souriant et fair-play qui a décrypté sa course du jour à Phillip Island. Une course qui a pourtant la saveur d'une lourde défaite face à son coéquipier et surtout à son plus grand rival au championnat.

L'Espagnol partait encore une fois de la pole position − pour la troisième fois en cinq Grands Prix − après avoir signé le nouveau record de la piste ce matin lors des qualifications, et c'est encore lui qui a plongé en premier dans le premier virage à l'extinction des feux. Dans ce qui a eu des faux airs de remake de la course indonésienne disputée dimanche dernier, il a compté jusqu'à trois secondes et demie d'avance, semblant parfaitement contrôler l'épreuve.

Mais Martín avait fait un choix surprenant sur la grille de départ en prenant le pneu arrière tendre, alors que l'option medium semblait s'imposer. Certes au-dessus du lot en vitesse pure − il a été le seul à passer sous la barre des 1'29 −, il a fini par déchanter lorsque sa gomme a atteint ses limites. D'abord, il s'est mis à perdre un dixième au tour, puis c'est la dégringolade qui a commencé : son avance est passée à 2"160 après le 23e tour, puis 1"787, 1"254 et à peine plus de quatre dixièmes à l'entrée dans le dernier tour.

Derrière lui, on avait compris ce qui était en train de se jouer et ce sont quatre pilotes qui se sont regroupés pour partir en chasse du leader affaibli. Souvent brillant dans les phases finales, Johann Zarco est celui qui l'a attaqué en premier, avec réussite, et le Madrilène a finalement été avalé par tout ce petit groupe dans les derniers virages.

"Ça n'est vraiment pas passé loin !" constate Jorge Martín, qui accepte sans broncher d'avoir perdu son pari et ne cherche pas à se dédouaner. "C'est facile maintenant de comprendre quel était le meilleur choix, mais utiliser le pneu tendre était à 100% mon plan. J'ai essayé et ça n'a pas marché. Je suis malgré tout content de ma performance. Je pense que j'ai piloté de manière très fluide, très bien, j'ai essayé d'être super propre avec les pneus mais ça n'a finalement pas suffi."

"Je crois que c'est à sept tours de l'arrivée que j'ai vu que j'étais mal parce qu'ils rattrapaient quatre dixièmes [au tour] à ce moment-là. Je poussais fort mais je ne pouvais pas le faire à l'accélération. J'attaquais sur les freins et un peu en vitesse de passage, mais je n'avais plus de puissance, de grip arrière et de gomme. J'ai essayé de finir du mieux que j'ai pu et ça a donné la cinquième place."

"Ils m'avaient repris quatre dixièmes dans l'avant-dernier tour et il m'en restait cinq, alors je me suis dit que je pourrais peut-être y arriver. Mais dès que je suis sorti du virage 2, j'ai vu qu'ils étaient très proches. J'ai essayé de fermer la porte au virage 4 mais Zarco était dedans, il était prêt pour la victoire. Bravo à lui !" salue Martín au sujet de son coéquipier. "Il mérite la victoire, je suis très content pour l'équipe et pour lui. Je pense qu'on est maintenant très proches du titre par équipes, c'est un bon point, mais il est clair que je veux l'autre ! Ça dépend toujours de moi alors il faut que je me montre intelligent et que je ne fasse pas ces erreurs."

Plus question de reprendre ce risque

Avec Jorge Martín, seuls trois autres pilotes avaient pris le pneu tendre pour affronter les 27 tours de cette course. Pourquoi avoir fait ce choix ? "J'étais vraiment convaincu que le pneu tendre était celui qu'il fallait choisir", répond-il. "Je n'étais fort que pendant sept tours avec le pneu medium parce que je ne l'ai pas tellement essayé − ça a peut-être été le problème car j'ai beaucoup travaillé avec le soft. Je pensais qu'il tiendrait pour la course, mais ça n'a pas été le meilleur choix, c'est sûr."

"C'est une bonne leçon pour l'avenir", promet le pilote Pramac Racing, qui assure qu'on ne l'y reprendra plus. "J'avais le sentiment qu'avec le medium, je ne pouvais pas faire cette différence donc j'ai préféré m'échapper, c'était ma stratégie. J'aurais peut-être pu le faire aussi avec le pneu medium, mais on ne le saura jamais. Il faudra attendre une année de plus avant de revenir ici… mais il est clair que je ne ferais plus la course avec le pneu tendre ici !"

"Il est clair que maintenant je ne ferai plus aucun pari, je pense qu'il faut qu'on prenne les mêmes pneus que nos adversaires et qu'on s'y tienne pour le reste de la saison au moins", poursuit-il. "C'est clair que quand tout le monde a le medium et qu'on est le seul avec le soft − comme ça m'est arrivé en Inde avec tout le monde en soft et moi en medium −, on prend des risques. Si c'est du 50-50, on peut le faire, mais si 90% [de la grille] prend un pneu, il faut que je croie que c'est le bon. J'ai pris ce risque et ça n'a pas marché pour la moitié de la course."

Encore en pole, Jorge Martín a pris la tête au départ et mené pendant 26 tours.

Malgré ce revers, Jorge Martín a bien conscience qu'il garde la main en vitesse pure actuellement. Ce qui se joue en ce moment cependant, c'est sa capacité à transformer l'essai après "l'excès de zèle" qui lui a été reproché dimanche en Indonésie, puis ce pari manqué aujourd'hui.

"Je suis le plus rapide mais si je ne fais pas les bons choix en course, c'est inutile. Je suis content d'être le plus rapide, si j'étais 15e ou dixième je ne pourrais pas me battre pour le championnat. Mais je le peux toujours et ça dépend de moi, alors si je reste concentré et que je ne fais pas ces choses-là, je pense que je pourrai encore gagner beaucoup de courses cette année."

Si la course principale a été avancée à samedi, c'est que la météo menace la tenue de la dernière journée. La course sprint y est néanmoins prévue, si les conditions le permettent, avec 12 points en jeu pour le vainqueur. "J'espère qu'on aura un sprint demain, même s'il neige !" s'exclafe celui qui compte à présent 27 points de retard sur Pecco Bagnaia. "Quoi qu'il arrive, ça ira de toute façon. Si on court, j'essaierai de gagner à nouveau, et sinon j'attendrai la Thaïlande, qui est une très bonne piste pour moi."

Lire aussi : MotoGP Johann Zarco privé de Marseillaise sur le podium