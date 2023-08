Binder convaincu que KTM peut revenir à hauteur de Ducati

KTM est la première marque derrière Ducati dans tous les championnats et Brad Binder est son meilleur représentant, au quatrième rang du classement des pilotes. Il a été le seul à priver les motos italiennes de succès en course sprint, à Termas de Río Hondo puis Jerez, mais n'a pas gagné le dimanche, alors que Honda et Aprilia comptent un succès chacun. Le Sud-Africain a cependant bon espoir de voir sa machine évoluer pour atteindre cet objectif avant la fin de la saison.

"On s'est battus face aux Ducati tous les week-ends", a rappelé Binder sur site officiel du MotoGP. "Ils ont des points forts mais on a aussi les nôtres. Je pense que, pour la deuxième partie de la saison, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler et je suis assez sûr qu'on va pouvoir se mesurer à eux, comme on l'a fait toute l'année. Je pense que des choses arrivent et qu'on peut peut-être franchir cette dernière marche."

"Je pense qu'il y a des petits domaines dans lesquels on peut progresser", a-t-il insisté. "Pour moi, ce sont les virages lents, je pense que je peux faire un peu mieux et qu'on peut trouver une façon d'en sortir un peu plus vite."

KTM paraissait distancé pendant les essais de pré-saison mais s'est révélé comme le principal rival de Ducati dès les premières courses de l'année. La marque autrichienne parvient à faire évoluer sa moto à un rythme qui donne confiance à Binder.

"KTM a apporté de petites nouveautés au premier Grand Prix à Portimão, et ça nous a fait vraiment progresser. Ils ont fait un excellent travail pour apporter de petites nouveautés, qui ont permis de gros progrès par rapport à l'an dernier, mais la base de la moto est restée assez similaire."

Brad Binder

Dans sa quête de progrès, KTM peut s'appuyer sur de nombreux ingénieurs en provenance de Ducati ainsi que sur Jack Miller, qui connaît très bien la Desmosedici : "Jack a quitté la moto à battre l'an dernier et il nous a apporté beaucoup de connaissances. Ça nous aide au moins à nous mener dans la bonne direction, on en voit vraiment les bénéfices."

Brad Binder serait mieux placé au championnat sans sa chute au GP d'Allemagne et les passages hors piste qui l'ont privé deux fois du podium aux Pays-Bas. Le pilote KTM reconnaît avoir commis "beaucoup d'erreurs" mais se sent capable de rivaliser pour les premières places.

"Je sais que les performances ont toujours été là ou presque. Si on peut rester à ce niveau en faisant moins d'erreurs, ou en progressant un peu comme je pense qu'on peut le faire, à mon avis on pourra être très, très bons dans la deuxième partie de la saison."

"Avec le recul, j'ai pensé à me battre pour le podium, ou au moins à en être très proche sur une course, lors de presque tous les week-ends", a-t-il souligné. "Sans les erreurs que j'ai faites, ça aurait pu être bien meilleur."

Seul pilote parmi les cinq premiers du championnat à ne pas disposer d'une Ducati, Brad Binder se dit prêt à faire tout son possible pour combler les 83 points le séparant de Pecco Bagnaia : "Je suis quatrième du championnat. Je ne veux pas être quatrième, je veux être beaucoup plus haut que ça. J'ai l'impression de n'avoir rien à perdre."