Bulega et Ducati en tête d'un test avec les motos 2027 à Barcelone
Ducati, KTM, Aprilia et Honda ont roulé à Barcelone avec les motos 2027 cette semaine. Nicolò Bulega a été le plus rapide.
Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images
Le MotoGP est entré dans sa pause estivale mais les équipes ne sont pas encore en vacances. Plusieurs marques étaient en piste à Barcelone cette semaine, pour de nouveaux essais avec les motos 2027.
Le championnat va faire sa mue l'an prochain, en adoptant des motos de 850c, contre 1000cc actuellement, une aérodynamique moins imposante et en interdisant le variateur de hauteur. Les pneus vont également changer, avec l'arrivée de Pirelli à la place de Michelin.
Au lendemain du GP de République tchèque, quelques titulaires ont eu droit à un avant-goût de ces machines lors d'un test organisé par Pirelli.
Ces nouvelles motos ont surtout été évaluées par les pilotes d'essais au cours des derniers mois, et ils étaient en piste cette semaine pour un test organisé à Barcelone mercredi et jeudi. Aprilia, KTM, Ducati et Honda avaient fait le déplacement, ce qui signifie que Yamaha était le seul à manquer à l'appel.
Les équipes n'ont pas communiqué sur ce test, mais nos confrères de GPOne, publication sœur de Motorsport.com ont appris que le meilleur temps est revenu à Ducati. Nicolò Bulega, large leader du WorldSBK et pilote d'essais de la marque en MotoGP, a roulé en 1'39"232 avec la nouvelle Desmosedici.
Nicolò Bulega a signé le meilleur temps avec le prototype de la Ducati GP27 à Barcelone.
Photo de: GPOne
Pour rappel, Pedro Acosta a signé la pole position en 1'38"068 il y a deux mois sur ce circuit, et le record est détenu par Álex Márquez depuis l'an dernier, en 1'37"536. Les comparaisons sont naturellement à prendre avec des pincettes puisque ce test s'est tenu à une période différente de l'année, dans des configurations elles aussi différentes.
Dani Pedrosa a signé le deuxième meilleur temps de ces deux journées avec la KTM, devant Takaaki Nakagami, en charge du développement de la Honda, et Lorenzo Savadori, le pilote d'essais d'Aprilia.
Pour les titulaires, un nouveau test aura lieu après le GP d'Autriche au mois de septembre, sur le Red Bull Ring. Ils pourront ensuite tester leurs machines à Valence, une fois la saison terminée.
Test de Barcelone 850cc
|Pos.
|Pilote
|Constructeur
|Temps/Écart
|1
|N. Bulega
|Ducati
|1'39"232
|2
|D. Pedro
|KTM
|+0"766
|3
|N. Nakagami
|Honda
|+0"826
|4
|L. Savadori
|Aprilia
|+0"940
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