Cal Crutchlow a été opéré d'un arm-pump avant Misano

Cal Crutchlow avait déjà été opéré le 21 juillet dernier pour une fracture du scaphoïde consécutive à sa chute lors du warm-up du Grand Prix d'Espagne, à Jerez, en ouverture de la saison 2020 de MotoGP. Il avait dû déclarer forfait pour la course de l'après-midi mais avait repris le guidon dès le GP d'Andalousie, qui se tenait sur la même piste, le week-end suivant. Il avait d'ailleurs failli abandonner en course.

En effet, du fait de son retour rapide à la compétition après sa blessure, le Britannique a compensé la fragilité de son bras gauche en sollicitant un peu plus son bras droit au moment de piloter sa Honda. "J'ai donc eu un arm pump à partir du cinquième tour et jusqu'à ce que je finisse la course", avait-il déclaré au soir de la seconde manche de Jerez. "Ça devenait dangereux et c'est la raison pour laquelle je suis rentré."

Un arm-pump qu'il a visiblement décidé d'opérer pendant la trêve précédant les deux Grands Prix qui se courront à Misano durant les deux week-ends qui viennent. Une opération dont il a absolument tenu à partager les détails avec des photos et vidéo explicites de son bras ouvert, muscles en mouvement, et les différentes étapes sur son compte Instagram officiel. "Une semaine en images...", peut-on lire. "On verra comment ça se passe ce week-end, hein LCR !!!"

Crutchlow sera dès ce jeudi à Misano pour disputer le Grand Prix de Saint-Marin, la sixième manche de la saison 2020 de MotoGP, dont le calendrier a été grandement perturbé par la pandémie de COVID-19. Cette course sera suivie la semaine suivante, toujours à Misano, du GP d'Émilie-Romagne. Ces manches seront les premières à pouvoir accueillir du public, en nombre limité, depuis le début de la campagne et des restrictions liées à la crise sanitaire.

Quant à l'avenir, le pensionnaire LCR Honda est pour le moment à la recherche d'un guidon pour la saison 2021, l'option la plus réaliste semblant être une arrivée chez Aprilia. Il est en tout cas confiant quant au fait de pouvoir rester en MotoGP l'an prochain.

