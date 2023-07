Casey Stoner rêve d'un MotoGP sans ailerons ni électronique

Casey Stoner a retrouvé quelques visages familiers le week-end dernier, en participant au Festival of Speed de Goodwood, auquel étaient conviées quelques équipes MotoGP. L'occasion pour lui de reprendre le guidon d'une Ducati de Grand Prix, en l'occurrence celle de 2007 avec laquelle il fut le premier à mener la marque italienne vers le titre MotoGP.

Il fallut ensuite 15 ans d'attente pour que Pecco Bagnaia ramène Ducati au sommet, mais aujourd'hui la marque domine tout bonnement le championnat. Et l'on trouve dans son escadron de huit pilotes l'un des jeunes espoirs sur lesquels Stoner misait le plus il y a déjà deux ans : Marco Bezzecchi.

Déjà à l'époque, l'Australien jugeait que celui qui venait de terminer troisième du championnat Moto2 avait "quelque chose en plus", et après une saison et demie de l'Italien dans la catégorie reine, Stoner n'a clairement pas changé d'avis alors que Bezzecchi a été le meilleur rookie l'an dernier et qu'il a déjà remporté cette année trois victoires (une au sprint et deux le dimanche).

"Bezzecchi a un style de pilotage qui fait qu'il utilise le grip à sa manière", a expliqué Casey Stoner, cité par Motosprint. Or pour le fervent opposant aux aides électroniques qu'est l'Australien, percevoir chez un pilote la capacité à exceller en s'en passant est une qualité supérieure à toute autre. "Je ne sais pas... Certains des pilotes qui sont actuellement au sommet seraient probablement encore en tête, mais à mon avis, Marco aurait un léger avantage si l'on interdisait le traction control et si l'on apprenait aux pilotes à trouver le plus de grip possible sans l'aide de l'électronique."

Casey Stoner a roulé aux côtés de Pecco Bagnaia à Goodwood, l'occasion de comparer le look des Ducati de 2007 et de 2023.

Le double Champion du monde, qui n'a jamais rompu ses liens avec le paddock dix ans après son départ à la retraite, a également été invité à livrer son opinion sur la santé actuelle du MotoGP en marge de l'événement de Goodwood. Fidèle à son point de vue de toujours, il a exprimé un avis très critique sur l'évolution qu'a connue la discipline ces dernières années.

"Même si les gens m'ont manqué, le championnat non", a-t-il déclaré, cité par Speedweek. "Tout le monde sait quels sont mes problèmes avec le championnat, ce que j'aime et ce que je n'aime pas."

Farouche opposant aux multiples aides au pilotage et aux appendices aéro dont se sont parées les MotoGP, Stoner a livré sa recette pour un retour à une technologie plus acceptable à ses yeux : "Je ferais quelques modifications dans le format. Toutes ces conneries doivent disparaître − pas d'ailerons, pas de correcteurs d'assiette, pas d'anti-wheelie, le traction control réduit au minimum. Les coûts doivent s'abaisser et les règles doivent durer dix ans pour que les constructeurs inférieurs puissent rattraper leur retard."

"J'enlèverais tout. Tout ce qu'il faut, c'est une règle qui interdise cela et elle doit être formulée de telle sorte que personne ne puisse la contourner", a ajouté Casey Stoner, que la domination actuelle de Ducati ne contente aucunement. Désireux d'assister à des courses plus disputées entre les différentes marques, il voudrait aussi voir les pilotes moins en confort sur leur machine, pour que le pilotage pur reprenne le dessus sur la technologie.

"Aujourd'hui, les motos ne se cabrent plus et n'ont plus de wheelies. Le pilote n'a pratiquement aucun problème à contrôler la moto. Il met juste les gaz sur une moto de 280 ch et il ne se passe rien. C'est frustrant. Même si j'adore la course, je suis déçu de cette évolution. On a plus d'électronique que la Formule 1, il faut que ça cesse."