Championnat - Bagnaia perd gros, Quartararo en profite

Auteur de sa troisième victoire en six courses, Fabio Quartararo a confirmé sa place de leader du championnat et pris un peu d'air. Alors qu'il ne bénéficiait que d'un point d'avance en arrivant au Mugello, le Français a presque un joker désormais, puisque Pecco Bagnaia, son plus proche poursuivant avant le Grand Prix d'Italie, a perdu gros en tombant depuis la tête de la course.

Avec les points de la quatrième place, Johann Zarco s'intercale entre les deux hommes. Devancé de 24 points par Quartararo, le pilote Pramac n'a que deux unités d'avance sur Bagnaia et sept sur Jack Miller. Joan Mir, de retour sur le podium au Mugello, se trouve déjà à 40 points du leader du championnat, mais il prend l'avantage sur Maverick Viñales pour se hisser au cinquième rang avec un petit point de marge sur le pilote Yamaha.

Après une première course solide de tout le groupe KTM cette saison, Brad Binder fait un bond de la 11e à la huitième place et Miguel Oliveira gagne carrément dix positions, pour passer de 20e à dixième !

Avec ce retour à la victoire après les deux succès de Ducati, Yamaha et son équipe officielle reprennent aujourd'hui la tête des deux autres classements. Les écarts restent toutefois ténus après cette sixième manche de la saison.

Championnat pilotes après le GP d'Italie

Championnat constructeurs après le GP d'Italie

Pos. Constructeur Pts 1 Yamaha 132 25 25 25 16 16 25 - - - - - - - - - - - - - 2 Ducati 123 20 20 20 25 25 13 - - - - - - - - - - - - - 3 Suzuki 69 13 13 16 11 - 16 - - - - - - - - - - - - - 4 KTM 58 3 8 11 5 11 20 - - - - - - - - - - - - - 5 Honda 47 8 3 9 13 10 4 - - - - - - - - - - - - - 6 Aprilia 44 9 6 10 10 - 9 - - - - - - - - - - - - -

Championnat équipes après le GP d'Italie