Championnat - Bagnaia revient à 2 points de Quartararo !

Perturbé par l'arrivée de la pluie, qui l'a retardé de près d'une heure, le Grand Prix de Thaïlande a rebattu de nombreuses cartes et notamment celles de Fabio Quartararo. En difficulté dès le départ, le Français a rapidement rétrogradé avant de connaître un contact avec Álex Márquez et n'a ensuite jamais pu remonter depuis sa 17e place.

Avec zéro point à l'arrivée, il a perdu toute l'avance qu'il avait construite au fil des mois, puisque Pecco Bagnaia est revenu à seulement deux unités de lui en montant sur le podium. Aleix Espargaró conserve sa troisième position mais a lui aussi repris des points. Malgré sa 11e place en course, il est revenu à 20 longueurs.

Tandis que tous les regards se sont concentrés sur ce trio, Jack Miller a bondi au championnat et est désormais à 40 points de Quartararo, ce qui lui permet d'être réellement considéré à son tour comme un prétendant au titre. Un peu en retrait en milieu de saison, Enea Bastianini est lui aussi remonté rapidement et se place juste devant l'Australien, à 39 points.

Tout peut désormais arriver lors des trois dernières courses de la saison, et celles-ci s'annoncent plus animées que jamais !

Le titre constructeurs a déjà été attribué à Ducati, mais du côté du championnat équipes, les Rouges doivent encore confirmer. Le team officiel a continué d'accroître son avance en étant désormais à 75 points devant Aprilia. KTM s'est pour sa part emparé de la troisième place au profit de Pramac grâce à la victoire de Miguel Oliveira.

Championnat pilotes après le Grand Prix de Thaïlande

Championnat constructeurs après le Grand Prix de Thaïlande

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 391 25 16 20 25 20 25 25 25 20 20 25 25 25 25 25 25 20 - - - 2 Aprilia 235 13 7 25 6 16 16 16 16 11 13 16 20 10 16 16 9 9 - - - 3 Yamaha 224 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 - 8 20 11 2 8 3 - - - 4 KTM 206 20 25 10 4 11 6 8 9 8 9 11 10 9 8 13 20 25 - - - 5 Suzuki 138 10 11 16 20 13 10 - - 13 - 8 9 8 9 7 - 4 - - - 6 Honda 124 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - 4 3 2 6 4 13 11 - - -

Championnat équipes après le Grand Prix de Thaïlande