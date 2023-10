Championnat - Plus que trois points entre Bagnaia et Martín !

Vainqueur des deux courses du week-end, Jorge Martín a fait la très bonne opération au championnat. La course de ce dimanche a été écourtée mais la moitié des tours ayant été disputés, l'intégralité des points a été attribuée. Martín revient ainsi à trois petits points de Pecco Bagnaia, qui voit son avance se réduire course après course depuis Barcelone. Marco Bezzecchi reste troisième, désormais avec un retard de 54 points.

Brad Binder est toujours quatrième devant Aleix Espargaró, qui repasse devant Johann Zarco après avoir été doublé par le Français samedi. Maverick Viñales conserve la septième place devant Luca Marini, Jack Miller et Fabio Quartararo, qui gagne une position en profitant de l'absence d'Álex Márquez ce week-end. Marc Márquez ne monte que d'un cran après son podium, et se retrouve 15e.

Les clients de Ducati dominent toujours le championnat des équipes, avec Pramac devant VR46. L'équipe officielle pointe au troisième rang. Chez les constructeurs, Ducati caracole en tête et pourrait être titré dès la prochaine manche, en Indonésie. La marque italienne devance KTM, Aprilia et Honda, repassé devant Yamaha après la course sprint.

Championnat pilotes après le GP du Japon (14/20)

Championnat équipes après le GP du Japon (14/20)

Championnat constructeurs après le GP du Japon (14/20)

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 490 37 34 32 34 37 37 37 37 32 37 25 37 37 37 2 KTM 272 16 22 11 32 22 15 17 18 19 29 14 19 19 19 3 Aprilia 240 25 7 19 16 13 12 7 22 32 13 37 15 10 12 4 Honda 142 13 7 34 7 12 6 2 8 - 4 3 9 18 19 5 Yamaha 131 8 19 16 6 9 6 4 14 2 9 9 3 20 6