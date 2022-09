Championnat - Ducati revient chez les pilotes et gagne le titre constructeurs Le titre constructeurs revient d'ores et déjà à Ducati cette saison, la marque italienne ne pouvant plus être rattrapée dans les cinq courses restantes. Chez les pilotes, le suspense est entier alors que le leadership de Fabio Quartararo ne tient plus qu'à un fil.