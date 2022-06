Championnat - Fabio Quartararo plus que jamais leader

Charger le lecteur audio

Un nouveau cavalier seul, de nouveaux problèmes pour ses rivaux : le scénario a encore une fois été idéal pour Fabio Quartararo au Grand Prix d'Allemagne. Le Français creuse l'écart au championnat et repousse Aleix Espargaró, quatrième à l'arrivée, à 34 points, soit plus d'une victoire d'avance. Quartararo est ainsi assuré de passer la pause estivale en tête, une seule course restant à disputer à Assen, le week-end prochain, avant une coupure de six semaines.

Johann Zarco profite de sa deuxième place pour gagner une position au championnat et remonter au troisième rang, à 61 points du leader. Enea Bastianini, seulement dixième à l'arrivée, est désormais quatrième devant Brad Binder, qui prend l'avantage sur Pecco Bagnaia pour un point. Avec ce troisième abandon en quatre courses, le pilote Ducati n'est que sixième et pointe à 91 unités de Quartararo. Jack Miller est septième, avec désormais autant de points que son coéquipier, et devance les pilotes Suzuki, Álex Rins et Joan Mir, le top 10 étant complété par Miguel Oliveira. Absent pour une durée indéterminée, Marc Márquez sort des dix premières positions.

Chez les constructeurs, Ducati conserve 29 points d'avance sur Yamaha et 82 sur Aprilia. KTM reste quatrième devant Aprilia et Honda. Le succès de Quartararo permet à Yamaha de prendre la tête du championnat des équipes, même si Franco Morbidelli ne s'est classé qu'au 13e rang au Sachsenring. Aidé par la régularité de Zarco, Pramac est troisième, désormais devant l'équipe Ducati officielle. KTM prend la cinquième place à Suzuki tandis que Gresini reste septième.

Lire aussi : Course - Quartararo mène un doublé français après la chute de Bagnaia

Championnat pilotes après le GP d'Allemagne

Championnat constructeurs après le GP d'Allemagne

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 221 25 16 20 25 20 25 25 25 20 20 - - - - - - - - - - 2 Yamaha 172 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 - - - - - - - - - - 3 Aprilia 139 13 7 25 6 16 16 16 16 11 13 - - - - - - - - - - 4 KTM 110 20 25 10 4 11 6 8 9 8 9 - - - - - - - - - - 5 Suzuki 93 10 11 16 20 13 10 - - 13 - - - - - - - - - - - 6 Honda 81 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - - - - - - - - - - -

Championnat équipes après le GP d'Allemagne