Championnat - Martín revient à 18 points de Bagnaia

Vainqueur de sa cinquième course sprint consécutive à Buriram, Jorge Martín se relance dans la lutte pour le titre après avoir perdu des points le dimanche à Mandalika puis le samedi à Phillip Island. Son retard sur Pecco Bagnaia, seulement septième ce samedi, passe de 27 à 18 points.

Marco Bezzecchi occupe toujours la troisième place, à 72 points du leader, devant Brad Binder, qui ne peut désormais plus être titré, ce qui signifie que le Champion pilotera forcément une Ducati. Aleix Espargaró reprend la cinquième place que Johann Zarco lui avait chipée en s'imposant en Australie. Maverick Viñales reste septième devant Luca Marini, Jack Miller et Fabio Quartararo.

Chez les constructeurs, Ducati est titré depuis le GP d'Indonésie et devance toujours KTM et Aprilia. La lutte entre Honda et Yamaha pour la quatrième place continue et le premier reprend l'avantage pour deux points grâce à la quatrième place de Márquez ce samedi. Du côté des équipes, les partenaires de Ducati dominent plus que jamais. Pramac conforte sa première place devant VR46 et l'équipe d'usine.

Championnat pilotes après le sprint au GP de Thaïlande (17/20)

Championnat constructeurs après le sprint au GP de Thaïlande (17/20)

Pos. Constructeur Points 1 Ducati 564 37 34 32 34 37 37 37 37 32 37 25 37 37 37 37 25 12 2 KTM 305 16 22 11 32 22 15 17 18 19 29 14 19 19 19 11 13 9 3 Aprilia 279 25 7 19 16 13 12 7 22 32 13 37 15 10 12 26 8 5 4 Honda 156 13 7 34 7 12 6 2 8 - 4 3 9 18 19 7 1 6 5 Yamaha 154 8 19 16 6 9 6 4 14 2 9 9 3 20 6 21 2 -

Championnat équipes après le sprint au GP de Thaïlande (17/20)

Pos. Équipes Points 1 Pramac Racing 539 24 33 16 21 52 49 58 15 27 19 37 43 42 42 12 36 13 2 Team VR46 452 16 49 37 11 34 35 33 41 18 29 11 39 30 17 27 14 11 3 Ducati Team 421 37 4 17 34 12 45 37 36 20 43 10 23 9 27 38 26 3 4 Red Bull KTM Factory Racing 377 25 22 9 55 19 24 21 18 28 35 14 7 24 25 20 22 9 5 Aprilia Racing Team 360 36 8 19 14 14 16 1 25 48 22 64 21 10 12 32 13 5 6 Yamaha Factory Racing 213 10 29 24 11 15 11 7 14 3 14 11 4 29 6 23 2 - 7 Gresini Racing 203 12 27 7 12 8 2 18 11 15 17 16 6 - 10 17 23 2 8 RNF Racing 119 3 2 13 6 4 - 7 4 19 - 15 18 11 7 7 3 - 9 Team LCR 110 10 10 34 7 7 3 2 11 - - 1 - 6 7 12 - - 10 Repsol Honda Team 91 12 - - - 5 3 - - - 4 3 9 25 23 - 1 6 11 Tech 3 88 3 5 10 3 16 1 5 8 11 6 7 - 3 10 - - -