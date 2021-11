Championnat - Zarco meilleur indépendant, Ducati titré

Le Grand Prix de l'Algarve, avant-dernière manche de la saison MotoGP a permis de valider un certain nombre de récompenses au championnat. Après le titre pilotes attribué à Fabio Quartararo il y a deux semaines à Misano, c'est Pecco Bagnaia qui est désormais assuré du statut de vice-Champion du monde grâce à sa victoire à Portimão, la troisième en cinq courses.

Malgré une deuxième place ce dimanche, Joan Mir affiche un retard de 32 points qui ne pourra désormais plus être comblé. De même, le pilote Suzuki est à l'abri au troisième rang du championnat, grâce à ses 30 unités d'avance sur Jack Miller. L'Australien a quant à lui pris l'avantage sur Johann Zarco, mais seuls deux points les séparent avant le dernier Grand Prix.

Zarco quant à lui est assuré du titre de meilleur pilote indépendant de la saison face à son dernier adversaire, Aleix Espargaró. Celui de Rookie de l'année, en revanche, se disputera la semaine prochaine à Valence, puisque Jorge Martín est revenu à trois points d'Enea Bastianini.

Le top 10 final du championnat pilotes n'est pas non plus assuré. Miguel Oliveira, qui occupait la dixième place, a perdu trois positions dans sa chute ce dimanche, laquelle a provoqué la fin prématurée de la course sous drapeau rouge, et c'est Pol Espargaró qui prend sa place.

Le titre constructeurs est quant à lui attribué ce dimanche à Ducati, grâce à cette sixième victoire de la saison et au faible résultat de Yamaha, dont la meilleure moto s'est classée 13e aujourd'hui. C'est la deuxième année de suite que Borgo Panigale remporte ce titre.

La contre-performance de Yamaha a de lourdes conséquences également au classement des équipes, puisqu'avec la chute de Fabio Quartararo, la première cette année en course, et la 17e place de Franco Morbidelli le team d'usine ne marque aucun point alors que Ducati a placé ses deux pilotes officiels sur le podium. Les Rouges reprennent donc les commandes et arriveront à Valence avec 28 points d'avance.

Championnat pilotes après le GP de l'Algarve

Championnat constructeurs après le GP de l'Algarve

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 332 20 20 20 25 25 13 20 11 13 25 20 13 25 25 16 16 25 - 2 Yamaha 298 25 25 25 16 16 25 11 16 25 16 9 25 8 20 20 13 3 - 3 Suzuki 227 13 13 16 11 - 16 13 7 16 20 13 20 16 10 13 10 20 - 4 Honda 211 8 3 9 13 10 4 5 25 9 11 7 11 20 13 25 25 13 - 5 KTM 196 3 8 11 5 11 20 25 20 11 13 25 10 9 7 7 5 6 - 6 Aprilia 114 9 6 10 10 - 9 1 9 8 - 6 16 13 8 - 9 - -

Championnat équipes après le GP de l'Algarve

Pos. Équipe Pts 1 Ducati Team 396 23 17 20 45 38 10 25 21 10 5 25 15 36 36 25 4 41 - 2 Yamaha Factory Racing 364 36 36 30 12 22 33 21 16 45 16 9 25 8 20 20 15 - - 3 Team Suzuki MotoGP 294 23 22 16 11 - 16 13 12 21 29 15 27 20 10 21 10 28 - 4 Pramac Racing 258 21 36 - 8 21 16 22 12 13 35 16 5 7 4 11 11 20 - 5 Repsol Honda Team 250 13 5 9 13 8 4 - 31 15 8 1 11 23 22 31 45 11 - 6 Red Bull KTM Factory Racing 234 5 9 11 5 3 31 33 33 15 13 25 10 11 7 12 5 6 - 7 Team LCR 143 - - 14 13 19 2 8 3 9 18 10 11 6 7 4 1 18 - 8 Avintia Racing 135 6 5 11 1 6 - 10 1 1 6 11 5 10 16 12 23 11 - 9 Aprilia Racing Team 128 9 6 12 10 - 10 1 9 8 - 6 16 13 11 - 17 - - 10 Petronas SRT 86 4 4 13 16 5 6 7 2 - 3 8 - - - 4 9 5 - 11 Tech 3 75 - - 4 2 18 12 - - 3 1 14 15 6 - - - - -