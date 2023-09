Un chaos bureaucratique bloque des équipes et pilotes avant le GP d'Inde

Marc Márquez aurait dû prendre aujourd'hui son vol pour l'Inde. Au lieu de cela, l'octuple Champion du monde prolonge son entraînement à vélo près de chez lui, en Espagne, et pour cause : il n'a pas reçu son visa, sésame indispensable pour pouvoir embarquer.

Il n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui se multiplient dans les rangs des centaines d'acteurs du paddock MotoGP. Pilotes star, mécaniciens, logisticiens, journalistes… Tout le monde a connu la même incertitude ces derniers jours et le couperet semble tomber au hasard à mesure que passe le temps et qu'approche l'heure de départ des vols réservés.

Organisé localement par Fairstreet Sports, ce premier Grand Prix d'Inde MotoGP sur le circuit de Buddh, situé à une heure et demie de l'aéroport de Delhi, vire au cauchemar, la faute à une bureaucratie visiblement dépassée par la quantité de demandes à honorer dans des délais courts.

Cet élément vient s'ajouter à d'autres sujets préoccupants, à commencer par les travaux requis sur la piste afin de la rendre compatible avec les mesures de sécurité requises par le MotoGP, dix ans après que les lieux aient accueilli la Formule 1. La semaine dernière, une alerte a également été transmise au sujet de la présence massive de serpents sur place, et c'est sans parler du virus Nipah qui inquiète également les autorités indiennes.

LIRE AUSSI - Les pilotes MotoGP plus unis que jamais avant de courir en Inde

Ce mardi, journée qui concentrait le plus de vols d'acteurs du paddock depuis l'Europe, ils sont nombreux à devoir faire demi-tour, bloqués au moment de passer les contrôles aéroportuaires faute de ce fameux visa qui tarde tant à être attribué. Certaines équipes, comme les teams officiels Ducati et Yamaha, ont bien reçu les documents nécessaires dans les temps, mais d'autres les attendent toujours, à l'instar de Repsol Honda dont Márquez n'est pas le seul naufragé.

Les premiers effets se font sentir. L'Espagnol était attendu dès demain à 14h heure locale avec son coéquipier Joan Mir, pour un événement organisé par Honda avec une filiale locale en périphérie de Delhi, or tous deux sont toujours en Espagne à l'heure actuelle et ne peuvent honorer cette rencontre. L'Inde étant un marché colossal dans le monde des deux-roues, ils devaient être très sollicités sur place cette semaine, comme les pilotes Yamaha qui, eux, sont bien en route.

Désormais, une chose est certaine : pour que le Grand Prix puisse débuter vendredi comme prévu, il faut espérer que tout le personnel soit à Delhi au plus tard jeudi, délai maximal pour maintenir les essais en piste à défaut d'assurer les nombreuses activités promotionnelles et médiatiques programmées pour les deux prochains jours.

Plus les délais s'allongent, plus grossit la possibilité de repousser le début du Grand Prix. Si tout le monde ne peut arriver à temps sur place, l'activité prévue pour vendredi pourrait être suspendue en partie ou totalement. C'est déjà ce qui s'était produit l'an dernier en Argentine, quand le retard du fret aérien avait obligé à condenser le Grand Prix sur les journées de samedi (essais libres et qualifications) et dimanche (warm-up rallongé et course). Seulement, à l'époque, les week-ends MotoGP ne comptaient qu'une course et la flexibilité était donc plus importante.

Toute cette confusion n'est pas sans conséquences financières. En ce qui concerne les équipes obligées de reprogrammer des vols, l'IRTA a assuré qu'elle couvrirait les frais. En revanche, de nombreux journalistes et photographes sont également concernés, ayant raté leur vol et s'étant vus dans l'obligation d'acheter de nouveaux billets.

Il est attendu que les organisateurs du Grand Prix d'Inde fassent le point prochainement sur la situation.