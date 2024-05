Près de 300 000 spectateurs : un nouveau GP de France record !

L'organisateur Claude Michy avait prévenu qu'il ne voulait "pas la course au volume, mais à la qualité", néanmoins l'ajout de 3800 places de tribune supplémentaires promettait encore une fois une très belle édition du Grand Prix de France MotoGP. Les heureux hasards du calendrier ayant placé deux jours fériés très profitables cette semaine, le week-end prolongé s'est logiquement transformé en week-end de fête pour les amoureux de la moto qui ont fait le déplacement en Sarthe, avec un nouveau record à la clé.

L'an dernier, le GP de France avait battu le record de fréquentation de l'ère moderne, avec 278 805 spectateurs comptabilisés tout au long du week-end, dont 116 692 rien que le dimanche. Les chiffres de fréquentation annoncés ce dimanche par les organisateurs établissent le nouveau record à 297 471 spectateurs sur l'ensemble du week-end.

Chacune des journées a fait mieux que l'an passé. Vendredi, 86 323 personnes étaient présentes, contre 58 894 en 2023. Le samedi, le circuit a accueilli 92 003 spectateurs cette saison et 58 894 l'an passé. Ce dimanche, 119 145 ont fait le déplacement sur le Bugatti.

Organisé depuis l'an 2000 au Mans, le Grand Prix chapeauté par Claude Michy s'est taillé une réputation de grand succès populaire, notamment grâce aux nombreuses animations mises en place par l'organisation et désormais incontournables, à l'instar des rencontres avec les pilotes proposées sur une scène ou du show mécanique du samedi soir.

"On fait tous les efforts nécessaires même si on fait quelques erreurs, pour satisfaire le public", a déclaré Michy ce dimanche ce Canal+. "On a eu beaucoup de chance avec la météo parce qu'il a plu avant, il pleuvra après. On est peut-être en liaison avec les marchands de cierges à Lourdes !"

Les spectateurs se sont déplacés en masse sur le circuit Bugatti Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Après deux années record, faire encore mieux à l'avenir sera difficile, mais Claude Michy n'en fait toujours pas une priorité. "On ne fait pas la course au record", a-t-il insisté. "On est là pour satisfaire le public. Il y a une capacité qu'on ne peut pas dépasser parce que c'est très compliqué. On a remis des tribunes en plus, avec une nouvelle homologation on en aura peut-être d'autres."

Cinquième manche de cette saison, le GP de France a fait nettement mieux que les autres épreuves disputées. Il y a deux semaines, le MotoGP annonçait un nouveau record de fréquentation établi par le GP d'Espagne... pour mieux le démentir lorsqu'une erreur humaine a été décelée dans la manière dont les comptes avaient été faits. Jerez a néanmoins réuni 181 289 spectateurs sur l'ensemble du week-end, dont 81 139 le dimanche.

Parmi les autres manches de ce début de saison, seul le GP du Portugal est représentatif avec ses 174 614 spectateurs dans le week-end, dont 72 549 le dimanche. Austin ne fournit plus le détail de ses entrées depuis plusieurs années et Losail s'en tient à des chiffres modestes (40 343 sur l'ensemble du week-end).