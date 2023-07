Chutes : quelle est la moto la plus piégeuse ?

La première moitié de la saison 2023 du MotoGP a été marquée par de nombreuses blessures consécutives à des chutes, à tel point qu'aucune course ne s'est disputée avec l'intégralité des titulaires. Ils sont au moins trois à manquer à l'appel de chaque épreuve du dimanche depuis Termas de Río Hondo, deuxième rendez-vous de l'année, et on comptait déjà deux absents au Portugal après des blessures en début de week-end. Toutes les motos ne sont pourtant pas aussi piégeuses.

La marque comptait le plus de chutes est logiquement Ducati, qui engage huit machines, soit le double de tous ses rivaux à l'exception de Yamaha, en piste avec quatre fois moins de motos. Les Desmosedici cumulent 57 chutes réparties entre dix pilotes différents puisque Danilo Petrucci et Michele Pirro ont également pris des départs.

Honda a le deuxième plus gros total avec 39 chutes, soit près de dix par machine alignée, largement plus que chez la concurrence. Yamaha n'en totalise que cinq par moto engagée, et les autres constructeur entre sept et huit. La RC123V est la machine la plus piégeuse... et ce alors que Honda a cumulé les forfaits. Il lui manquait deux motos au départ de la course principale en Argentine, en Italie et en Allemagne, et il n'y a qu'à Jerez qu'elle en avait une de plus, engagée en wild-card.

Les pilotes KTM cumulent 31 chutes, deux de plus que les représentants d'Aprilia. Avec seulement les pilotes de son équipe officielle sur la grille, Yamaha ne compte que dix chutes.

14 chutes pour Marc Márquez

Les difficultés de Honda se constatent avec les chutes à répétition des pilotes de l'équipe officielle : 14 pour Marc Márquez et 12 pour Joan Mir alors qu'ils ont tous les deux manqué plusieurs week-ends de compétition. Le premier ne s'est présenté au départ que quatre fois en huit occasions le dimanche en raison de plusieurs blessures, conséquences de chutes à Portimão puis au Sachsenring, où il est tombé à cinq reprises, dont trois uniquement durant les qualifications.

Marc Márquez a multiplié les grosses chutes depuis le début de la saison

Mir a dû faire l'impasse sur la course principale en Argentine, après être tombé sur la tête en course sprint, et n'a plus été vu sur la Honda depuis une chute le vendredi au Mugello, qui l'a laissé avec une blessure à la main droite. Les pilotes LCR, Álex Rins et Takaaki Nakagami, comptent cinq chutes chacun, mais la dernière de l'Espagnol, au Mugello, s'est conclue avec des fractures au tibia et à la fibula de la jambe droite.

Álex Márquez est le pilote qui a le plus chuté dans le clan Ducati, à 12 reprises, soit une de plus qu'Augusto Fernández chez KTM et deux de plus que Jack Miller, qui pilote aussi la RC16.

Toutes les motos ne sont pas aussi piégeuses mais les marques ont toutes eu au moins un pilote blessé depuis le début de la saison. Chez Ducati, Enea Bastianini s'est fracturé la clavicule gauche après un accrochage en course sprint à Portimão. Dans le clan KTM, Pol Espargaró n'a encore disputé aucune course, ayant subi huit fractures, principalement aux vertèbres et à la mâchoires, dans une chute également au Portugal, pendant les essais.

Du côté d'Aprilia, Miguel Oliveira s'est fracturé l'humérus à Jerez après avoir été percuté au départ par Fabio Quartararo. Le pilote Yamaha a de son côté aggravé une fracture sur le gros orteil du pied gauche, survenue après une chute alors qu'il courrait, en tombant en course à Assen.

Les chutes depuis le début de la saison 2023 (jusqu'au GP des Pays-Bas) :