Course - Enea Bastianini irrésistible ; Jorge Martín leader du championnat

Le plateau MotoGP arborant exceptionnellement des livrées spéciales honorant les 75 ans du championnat du monde prend place sur la grille dans le même ordre qu'hier.

Après s'être montré incapable de défendre ses chances de victoire depuis la pole en sprint, Aleix Espargaró espère cette fois pouvoir compter sur les forces de son Aprilia, plus évidentes en distance de course totale au niveau gestion des pneumatiques, tandis qu'Enea Bastianini se verrait bien réaliser la passe de deux dans sa propre lutte mathématique à distance pour le titre, dans laquelle Pecco Bagnaia et Jorge Martín se rendent coup pour coup et se présentent au départ avec un unique point d'écart, en faveur de l'Italien.

Bagnaia prend la tête au départ

Au départ, sous quelques gouttes de pluie apparues lors du tour de mise en grille mais sur une piste sèche, c'est Bagnaia qui prend le meilleur envol pour le holeshot avec Bastianini suivi de Martín et Marc Márquez. Derrière, une double chute impliquant les équipier Trackhouse (Oliveira/Fernández) fait déjà baisser de deux le nombre de concurrents en piste. Capable de passer Márquez dans le premier tour après avoir perdu quatre positons, Espargaró se ré-empare de la quatrième position. Son équipier Viñales, parti huitième, perd deux positions.

Dans le second tour, c'est un dépassement important sur Bastianini que s'offre Martín dans Abbey, déterminé à ne pas laisser de répit à Bagnaia, aux commandes avec déjà une demi-seconde d'avance. L'Italien ne parvient pas non plus à résister à Espargaró (dur/medium) et se trouve immédiatement sous la menace des frères Márquez.

Martín s'emploie dans les deux boucles suivantes à réduire l'écart avec la Ducati factory du Champion du monde en titre, à qui il ne cède plus que deux dixièmes une fois arrivé dans le cinquième des vingt passages.

Le duel Bagnaia/Martín aura bien lieu

Les deux protagonistes principaux du championnat, tous deux équipés des pneus medium avant et arrière, se retrouvent à échanger les temps au tour avec des écarts de seulement quelques centièmes de seconde tout en restant bien attentifs à la gestion de leurs pneus devant encore tenir quinze tours. Gardant en tête sa chute d'hier après seulement une poignée de tours, ainsi que la perte de la victoire en course au profit d'Espargaró dans l'ultime tour l'an dernier, Bagnaia fait ce qu'il faut pour conserver les commandes et adopter son propre rythme et ses repères personnels.

Un rythme qu'Espargaró (3e) et Bastianini (4e) sont en mesure de tenir, tout comme Marc Márquez (5e). Sixième, Álex Márquez doit résister aux assauts de Fabio Di Giannantonio, face à qui il doit céder au 9e tour.

Martín réapparait plus proche de Bagnaia dans le dixième tour, repassant soudainement dans le pneu arrière de son rival, tandis qu'Espargaró se trouve distancé à une seconde et représente un bouchon pour Bastianini, qui voit le duo de tête s'échapper. Le pilote d'usine Ducati s'octroie la P3 dans un dépassement au 11e passage.

Un dépassement d'importance pour Martín

C'est une boucle plus tard que Martín décide de porter une attaque propre sur Bagnaia le plaçant en tête du Grand Prix, et virtuellement en tête du championnat pour quatre points.

Celui qui annonçait avant ce week-end que son équipe Pramac travaillerait désormais plus seule que jamais en raison du changement de statut à venir du team en dehors de la galaxie Ducati ne parvient pas à se détacher immédiatement devant. Large dans une courbe du 13e tour, Martin se trouve même sous la menace des deux Ducati factory en simultané.

La bataille 100% Ducati, une seconde pleine devant Espargaró, promet de battre son plein pendant les huit tours à venir.

Les Ducati, mais dans quel ordre ?

Bastianini se retrouve face à un choix d'importance en se retrouvant gêné par Bagnaia tandis que Martín se détache d'une demi-seconde au 14e passage. La solution viendra d'elle-même pour celui qui n'aura pas besoin de préparer un dépassement à la dure : large et visiblement moins véloce, Bagnaia ne peut empêcher son équipier de le passer et semble perdre le fil de la victoire dans les kilomètres suivants, lâchant un terrain précieux.

Le dernier quart de course s'annonce bien pour Martín mais Bastianini semble encore pouvoir resserrer l'écart de huit dixièmes. L'Italien s'emploie à placer l'Espagnol sous pression jusqu'au bout et réduit de deux dixièmes dans le 15e tour, tandis que Marc Márquez vient à bout d'Espargaró pour la quatrième place. Au 16e passage, Bastianini s'affiche à moins d'une demi-seconde puis à trois dixièmes de Martín au 17e tour : l'Espagnol devra batailler jusqu'au bout s'il veut cette victoire !

Bastianini irrésistible

Avec trois tours à parcourir, l'élan semble aller dans le sens du poursuivant Bastianini : plus de deux secondes derrière, Bagnaia n'est plus qu'un souvenir pour le duo. Logé derrière la Pramac, Bastianini attend le bon moment pour porter son attaque : ce sera dans le troisième virage de l'avant-dernier tour que Martín lui fera finalement le cadeau de la plus facile des manières en virant large et cédant la tête. Avec sang-froid, l'Italien déroule un ultime tour implacable et s'impose pour la seconde fois du week-end sur un circuit de Silverstone dont il aura savouré chaque tour depuis samedi.

Fabio Quartararo franchit la ligne d'arrivée en onzième position avec sa Yamaha factory, tandis que Johann Zarco accomplit son objectif annoncé de points ce dimanche, avec la quatorzième place.

Avec encore dix GP à disputer cette saison, Jorge Martín quitte la Grande-Bretagne en leader du championnat du monde sur Bagnaia, tandis que Bastianini, avec son score parfait de deux victoires ce week-end, relance sérieusement ses ambitions mathématiques, faisant passer son retard de 67 à 49 points sur le leader.

Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP 2024 - Résultats