Course - Copie parfaite pour Bagnaia, bévue pour Márquez

Samedi, ils se sont déjà affrontés sur 12 tours, aujourd'hui c'est un peu plus du double qui les attendait. Les 20 pilotes MotoGP encore aptes à courir après deux premières journées de Grand Prix éprouvantes ont pris place sur la grille de départ dans le même ordre qu'hier, pour affronter cette fois la "vraie" course de cette première manche de la saison après le sprint remporté hier par Pecco Bagnaia. Et une nouvelle fois, le champion en titre a fait parler sa supériorité.

Cette fois, ce sont Jorge Martín et Miguel Oliveira qui ont pris le meilleur envol à l'extinction des feux, tout de suite challengés par Bagnaia, mais aussi Marc Márquez. Malgré une chaleur entre le #93 et Martín dans le troisième virage, tout le monde a réussi à passer ces premières secondes sans dégâts et c'est Oliveira qui a tiré son épingle du jeu pour s'installer en position de leader après les bouchons du départ.

Pendant ce temps, Fabio Quartararo connaissait un nouveau début de course des plus compliqués, relégué à la 15e place. Hier déjà, un problème de launch control puis un contact avec Joan Mir l'avaient repoussé en fond de peloton dans le premier tour. Le pilote espagnol en a d'ailleurs été quitte pour une pénalité long-lap dès le début de cette course.

Márquez envoie Oliveira au tapis

Au troisième tour, un gros accrochage a rebattu les cartes à l'avant. Bagnaia venait de passer en tête, alors suivi par Oliveira, Martín, Márquez et Viñales. Mais la lutte des poursuivants a vite tourné court, lorsque le #93 s'est manqué dans une tentative de dépassement : il a alors heurté Martín mais surtout, dans la foulée, Oliveira.

Le pilote portugais, durement touché dans ce choc brutal, a été évacué sur civière pour rejoindre le centre médical pendant que Márquez subissait la colère du public portugais en rentrant au stand la tête basse. Les premiers examens ont, fort heureusement, écarté toute fracture malgré une contusion dans la partie haute de sa jambe droite.

S'il a eu beaucoup de chance dans cet accrochage, Martín y a perdu tout le bénéfice de ses qualifications et de son bon départ, puisqu'il a repris sa course en 14e position. Devant, Bagnaia menait grand train mais subissait la pression de Viñales, désormais deuxième et bien décidé à faire sentir ses ambitions au #1.

Toujours plus convaincant ce week-end au guidon de sa KTM, Jack Miller s'est retrouvé troisième mais à une distance notable des deux hommes de tête, et surtout suivi de près par les Ducati de Marco Bezzecchi et d'Álex Márquez, qui l'ont dépassé entre le sixième et le huitième tours. Brad Binder, Johann Zarco et Luca Marini suivaient de près.

Zarco vainqueur de la lutte des poursuivants

À la mi-course, les deux hommes de tête comptaient une seconde de marge sur Marco Bezzecchi et un écart similaire s'était creusé entre Brad Binder, sixième, et Johann Zarco, maintenant en bagarre contre Luca Marini et Aleix Espargaró. Fabio Quartararo, lui, était remonté au dixième rang mais il avait encore une seconde et demie à trouver pour recoller au wagon de devant.

C'est en entrant dans la dernière dizaine de tours que Bagnaia a haussé le ton. Viñales avait beau maintenir un rythme très élevé, il n'avait plus le nez dans l'échappement de la Ducati et pouvait craindre le retour des Desmosedici et des deux KTM officielles derrière lui. Est-ce la vitesse de Bezzecchi dans sa roue qui a alors poussé Viñales à relancer la machine ? Toujours est-il qu'à sept tours de la fin, l'Espagnol a réussi à afficher quelques chronos en 1'38 et a pu se rapprocher à nouveau de Bagnaia.

Bezzecchi ne semblait plus avoir à craindre ses poursuivants, dont les deux groupes se sont réunis pour donner lieu à une lutte intense pour la quatrième place : Miller a momentanément pris l'avantage sur Álex Márquez, mais le nouveau pilote Gresini a admirablement résisté dans ces dernières minutes. Et il fallait aussi compter désormais sur Binder, Zarco et Aleix Espargaró, qui ont largement contribué à intensifier la bagarre.

Non loin de là, Quartararo avait réussi à reprendre Marini et Martín. Pour celui-ci, cependant, les derniers espoirs se sont envolés à quatre tours de l'arrivée sur une chute. La fin d'une course cauchemardesque pour celui qui se sentait pourtant parfaitement capable de l'emporter.

Bagnaia magistral jusqu'au bout

Viñales avait réussi à répondre au retour de Bezzecchi et Bagnaia a lui aussi pu élever à nouveau son rythme pour se mettre à l'abri dans les derniers tours. Certes chanceux d'être passé entre les gouttes au départ, le pilote Ducati aura surtout été impérial une fois installé en tête et c'est sans avoir tremblé un seul instant qu'il est allé chercher cette nouvelle victoire, digne de son numéro 1.

Viñales et Bezzecchi ont validé le podium, récompensés de leur solidité durant cette course. Ils ont échappé à la lutte intense qui s'est jouée derrière eux dans les derniers tours. Une bagarre donc est finalement sorti vainqueur Johann Zarco, avec à la clé les points de la quatrième place. Álex Márquez, Brad Binder puis Jack Miller l'ont suivi sous le drapeau à damier. Juste derrière, Fabio Quartararo a réussi à prendre l'avantage sur Aleix Espargaró et à arracher la huitième place grâce à sa remontée progressive.

Álex Rins a décroché la dixième place finale, devant Joan Mir, tous deux à leurs débuts ce week-end sur la Honda. Ils ont devancé leur nouveau collègue Takaaki Nakagami, puis plus distancés le rookie Augusto Fernández (qui avait été touché par un problème technique dans le tour de chauffe hier) et Franco Morbidelli.

À noter que Fabio Di Giannantonio a abandonné à cause d'un problème technique. Luca Marini est tombé à quatre tours de l'arrivée alors qu'il était dixième, conclusion d'un week-end marqué par un nombre de chutes inhabituel pour le pilote VR46. Raúl Fernández a chuté lui aussi en fin de course, il était 13e.

