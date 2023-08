Course - Espargaró double Bagnaia et crée la surprise !

Pecco Bagnaia a longtemps mené à Silverstone mais la victoire est finalement revenue à Aleix Espargaró, dans une course marquée par l'arrivée de la pluie mais aussi des difficultés pour les rivaux du pilote Ducati, dont une chute pour Marco Bezzecchi.

Après un sprint disputé sur piste humide, le circuit de Silverstone était sec pour la course principale, mais la température est restée fraîche et quelques gouttes de pluie ont même fait leur apparition avant le départ. Pas de quoi prendre des pneus pluie : les pilotes ont tous préféré le medium à l'arrière, sauf Johann Zarco et Enea Bastianini qui ont opté pour le tendre, et le tendre a été privilégié à l'avant, Brad Binder choisissant le medium.

Jack Miller a fait le holeshot depuis la deuxième place sur la grille de départ, prenant l'avantage sur le poleman Bezzecchi. Jorge Martín a quant à lui dû passer dans une zone de dégagement à la suite d'un contact avec Binder, et a repris la piste seulement 20e. Après quelques virages, Bagnaia, parti quatrième, a doublé Álex Márquez pour la troisième place, avec un contact qui a arraché un aileron sur la Ducati du pilote Gresini.

Maverick Viñales a conclu le premier tour au cinquième rang devant Aleix Espargaró, Luca Marini, Brad Binder et Johann Zarco. Parti dernier sur une Yamaha expérimentale, avec des éléments aérodynamiques déjà évalués vendredi et qu'il ne jugeait pas adaptés à ce circuit, Fabio Quartararo est remonté au 14e rang dans le deuxième tour.

Bagnaia a dû s'y prendre à deux fois pour doubler Bezzecchi dans cette deuxième boucle et le Champion du monde a ensuite pris l'avantage sur Jack Miller avant l'enchaînement Maggots-Becketts-Chapel. Bezzecchi a lui aussi dépassé l'Australien quelques virages plus loin. Maverick Viñales a tenté un dépassement à son tour mais l'Espagnol a manqué son freinage et a contraint Miller à passer hors piste. Ils ont tous les deux perdu des positions, le pilote KTM était même éjecté du top 10.

Cet incident a permis à Aleix Espargaró de remonter à la quatrième place, devenue troisième à la faveur d'un dépassement sur Álex Márquez. Derrière eux, Viñales a repris une position en doublant Zarco pour la cinquième place. Le pilote Aprilia a gagné une position supplémentaire puisque Márquez, vainqueur de la course sprint samedi, a rencontré un souci technique et a dû abandonner.

En tête de la course, Bagnaia et Bezzecchi commençaient à s'échapper, avec une seconde d'avance sur leurs poursuivants, mais le poleman a chuté à haute vitesse à Stowe au sixième tour, laissant son compatriote seul en tête devant Aleix Espargaró, Binder, Viñales et Zarco.

Le plus rapide en piste était alors Espargaró, qui a fondu sur Bagnaia en moins de deux tours. Viñales a confirmé la bonne forme d'Aprilia en prenant la troisième place à Binder, avec 1"5 à combler sur les deux leaders. Peut-être en délicatesse avec son pneu tendre à l'arrière, Zarco n'était plus au contact de ce groupe et a même dégringolé dans le classement, étant doublé coup sur coup par Miguel Oliveira puis Marini.

Au deux tiers de la course, les commissaires de course ont agité le drapeau indiquant l'arrivée de gouttes de pluie et les pilotes ont été autorisés à changer de machine. Au même moment, un regroupement commençait à s'opérer entre les quatre premiers, Viñales s'étant rapproché d'Espargaró, avec un Binder resté dans sa roue.

Les positions ont évolué plusieurs fois entre les poursuivants de Bagnaia. Oliveira, un temps relégué à quatre secondes, en a profité pour revenir sur le groupe de tête et s'inviter à la lutte. Certains pilotes distancés, comme Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Iker Lecuona et Takaaki Nakagami, ont décidé de changer de moto, et d'autres ont été piégés, comme Enea Bastianini, qui est tombé.

Espargaró prive Bagnaia de la victoire

En fin d'épreuve, Viñales n'a plus réussi à suivre un groupe qui était mené par Bagnaia, Espargaró, Binder et Oliveira à l'entame du dernier tour. La victoire semblait promise au pilote Ducati mais Espargaró est revenu à son contact et l'a doublé à l'entrée de Maggots. Bagnaia n'a pas pu répliquer et a dû se contenter de la deuxième place derrière le Catalan, vainqueur pour la deuxième fois en MotoGP. Binder a complété le podium, devant Oliveira et Viñales.

Malgré une Ducati endommagée, Martín a réussi à remonter au sixième rang devant Marini, Miller et Zarco. Raúl Fernández a complété le top 10. Augusto Fernández a pris la 11e place, devant Pol Espargaró, de retour ce week-end après une absence de quatre mois, et Di Giannantonio, premier des pilotes qui ont changé de moto. Il a devancé Morbidelli.

Quartararo avait réussi à intégrer le top 10 jusqu'à un accrochage avec Marini. Le Français a attaqué le pilote VR46 pour la huitième place en fin d'épreuve mais les deux hommes se sont accrochés et le carénage de la Yamaha a été arraché à l'avant. Le Français en a profité pour changer de moto et s'est classé au 15e rang.

Aucune Honda officielle n'a vu l'arrivée. Joan Mir a chuté en début d'épreuve et Marc Márquez est lui aussi tombé quand la pluie est arrivée, visiblement après un contact avec Bastianini. La Honda du #93 a été endommagée dès le départ, un contact avec Morbidelli ayant arraché l'aileron avant sur le côté droit.

GP de Grande-Bretagne MotoGP - Course