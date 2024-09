Pecco Bagnaia s'attendait à un nouveau duel avec Jorge Martín ce dimanche à Misano. Une petite averse a finalement rebattu les cartes : Martín a commis l'énorme erreur de changer de moto et Marc Márquez a profité de cette ondée pour se propulser de la sixième à la première place en quelques instants, ce qui l'a mené à son second succès consécutif.

Avant le départ, le soleil des derniers jours avait en effet laissé place à un ciel plus nuageux à Misano, avec une chaleur toujours présente mais un asphalte une quinzaine de degrés plus frais que pour le sprint, et surtout quelques gouttes de pluie qui allaient avoir une énorme influence sur la course. Une course disputée sans les pilotes Honda officiels : Joan Mir n'a pas roulé du week-end en raison d'une gastroentérite et Luca Marini a également déclaré forfait, souffrant d'un virus qui lui faisait perdre de l'énergie.

Bagnaia était en pole devant Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi et Martín, qui s'était emparé de la tête dès le départ lors du sprint. Enea Bastianini n'était que huitième sur la grille, devant Marc Márquez, à terre en qualifications. Les choix de pneus étaient très variés : les pilotes ont tous choisi le medium à l'avant mais à l'arrière, deux stratégies ont été vues. Les leaders ont pour la plupart préféré le tendre, tandis que Morbidelli et Bezzecchi ont fait exception avec le medium.

Bagnaia a gardé la tête au départ, devant Morbidelli et Martín, pendant que Bezzecchi perdait plusieurs podiums. Martín n'a eu besoin que de quelques virages pour doubler Morbidelli. Bastianini et Marc Márquez ont eu un contact mais ils ont pu rester sur leur moto.

Après le premier tour, Bagnaia était suivi de près par Martín, et Morbidelli était déjà légèrement distancé. Pedro Acosta occupait la quatrième place, devant Brad Binder, Bastianini et Márquez. Les Français, Fabio Quartararo et Johann Zarco, étaient hors du top 10.

Martín a tenté un dépassement sur Bagnaia dès l'entame du deuxième tour, mais il n'a pas réussi sa manœuvre, frôlant de très peu le contact. Il a perdu du temps dans l'incident, sans que Morbidelli ne l'attaque.

Morbidelli a néanmoins été gêné par son coéquipier et Acosta a eu un contact avec l'Italien quelques virages plus loin, ce qui a arraché un aileron de sa KTM.

Au troisième tour, Acosta a cette fois réussi son dépassement sur Morbidelli... mais il a fait une erreur dans la foulée, dont le pilote Pramac a profité pour reprendre la troisième place. Devant, Bagnaia avait déjà plus de six dixièmes d'avance sur Martín, qui disposait d'un avantage similaire sur son coéquipier.

Acosta restait très agressif et l'Espagnol a fait un passage hors piste suivi d'une chute. Il a pu repartir mais loin des positions offrant des points.

Bastianini en a profité pour remonter au quatrième rang, après s'être défait de Binder. Alors sixième, Márquez était à son tour menaçant sur le pilote KTM. Les gouttes de pluie se sont intensifiées et Morbidelli a été piégé au premier virage, en finissant à terre.

Le très mauvais choix de Martín

Les positions se sont resserrées en tête et Martín a été le seul des leaders à passer par la voie des stands pour changer de moto. Derrière, Binder puis Márquez ont doublé Bastianini, et fondaient sur Bagnaia. À la fin du huitième tour, Márquez a doublé Binder puis Bagnaia coup sur coup, s'offrant la tête ! Binder n'a de son côté pas pu résister à Miller et Bastianini.

Márquez menait devant Bagnaia, Jack Miller, Binder, Bastianini, Álex Márquez, Bezzecchi et Quartararo. Martín n'était plus que 15e après son pari de changer de moto. L'averse semblait terminé et l'action s'est brièvement apaisée en tête de l'épreuve... mais derrière, Martín est une nouvelle fois passé à son stand, pour remonter sur la moto équipée des slicks. Ceux qui l'avaient imité, comme Maverick Viñales, Aleix Espargaró et Pedro Acosta, ont fait de même. Martín a repris la piste à un tour des leaders, sans la moindre chance de briller.

Márquez et Bagnaia ont creusé un écart d'une seconde sur Miller avant le cap de la mi-course. Bastianini a attaqué l'Australien et lui a chipé la troisième place. Tour après tour, Marc Márquez a réussi à sortir Bagnaia de sa roue. Son frère Álex était aussi à l'attaque et il s'est emparé de la quatrième place, après avoir doublé Miller, suivi de près par Binder et Bezzecchi. Ce groupe était à plus de trois secondes de Bastianini.

Les écarts entre les leaders se sont réduits pendant quelques tours, avant d'augmenter à nouveau dans la dernière partie de l'épreuve. Bastianini, qui faisait partie de ceux avec le tendre à l'arrière, a perdu deux secondes en un seul tour.

Derrière eux, Binder puis Bezzecchi ont doublé Miller, qui n'était plus que septième. Álex Marquez, lui aussi équipé du tendre, semblait souffrir et Binder lui a pris la quatrième place. Pendant ce temps, la très modeste 15e place de Martín était menacée par une remontée de Viñales.

Márquez intouchable en fin d'épreuve

En tête, Márquez était plus que jamais leader, avec une avance sur Bagnaia qui dépassait les deux secondes à deux tours de l'arrivée. Bastianini était à près de six secondes et Binder à près de 14 ! Derrière, Miller a perdu une place supplémentaire, au profit de Quartararo, tandis que Bezzecchi a pris l'avantage sur Álex Márquez dans la lutte pour la sixième place.

Bénéficiant d'une avance de trois secondes à l'entame du dernier tour, Marc Márquez a remporté la course devant Pecco Bagnaia, qui fait la très bonne opération de la journée en revenant à sept points de Jorge Martín, seulement 15e ce dimanche, après avoir contenu Viñales. Enea Bastianini a complété le podium.

Brad Binder a pris la quatrième place devant Marco Bezzecchi, Álex Márquez, Fabio Quartararo et Jack Miller. Fabio Di Giannantonio et Pol Espargaró, engagé en wild-card ce week-end, ont complété le top 10. Johann Zarco a pris la 12e place. Maverick Viñales et Pedro Acosta ont vu l'arrivée hors des points, tandis qu'Aleix Espargaró a abandonné.

GP de Saint-Marin - Course MotoGP