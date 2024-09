Joan Mir déclare forfait pour le GP de Saint-Marin

Joan Mir ne prendra pas la piste ce week-end à Misano. Dès jeudi, le Majorquin était très diminué par une gastroentérite, ce qui l'a poussé à renoncer aux activités médias. Vendredi, il était trop affaibli pour prendre la piste et Honda affichait sa confiance pour qu'il retrouve sa moto ce samedi, mais cela ne sera finalement pas possible.

"L'état de santé de Joan Mir a montré des signes de progrès dans la nuit, mais il s'est aggravé à nouveau ce matin", a annoncé l'équipe Honda officielle sur les réseaux sociaux. "Sur conseil de l'équipe médicale, menée par le Dr Charte [médecin du MotoGP], Mir va déclarer forfait pour le GP de Saint-Marin. Son objectif sera de retrouver la piste pour le test de lundi."

Interrogé par le site officiel du MotoGP, Alberto Puig a donné des nouvelles de son pilote, en précisant qu'il allait prendre des antibiotiques. "Hier, dans l'après-midi, il a commencé à se sentir vraiment bien", a expliqué le patron de l'équipe officielle. "Il est sorti du motorhome, il est allé marcher. La couleur de son visage a retrouvé la normale parce qu'il était blanc. Il a même pu manger."

"Il est allé se coucher, tout allait bien dans la nuit, mais en se levant ce matin, il a pris un petit-déjeuner et il a encore vomi. Il avait de nouveau un visage blanc. On a revu le médecin. Il a très peu d'énergie et le Dr Charte a fermement recommandé de ne pas prendre la piste. Il ne va pas participer au Grand Prix et ne fera pas la course."

Il y aura néanmoins quatre pilotes Honda alignés ce week-end puisque Stefan Bradl est engagé en wild-card, en plus de Luca Marini dans la structure officielle, et Johann Zarco et Takaaki Nakagami chez LCR.

Joan Mir n'est pas le seul pilote qui est arrivé malade à Misano. Jorge Martín était également diminué avant d'entamer le week-end mais le leader du championnat s'est montré rassurant après les premiers essais. "C'était beaucoup mieux [vendredi]", a confié Martín au site officiel du MotoGP. "Dans l'après-midi, je sentais que j'avais du mal à tenir le coup physiquement mais je pense que je serai à 100% [samedi]. J'étais à 20% [jeudi] donc ça ira mieux."