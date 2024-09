Le MotoGP veut organiser plus de courses aux États-Unis

Le calendrier 2025 du MotoGP devrait bientôt être dévoilé, avec le retour du GP de République Tchèque et l'arrivée du Balaton Park en Hongrie. Ces dernières années, les projets en Finlande et au Kazakhstan ne se sont jamais concrétisés et, alors que Dorna Sports, détenteurs des droits du MotoGP au moins jusqu'en 2060, se prépare à être racheté par le groupe américain Liberty Media, c'est désormais une expansion aux États-Unis qui est envisagée.

Après son rachat de la F1, Liberty a enrichi le calendrier de courses américaines. Austin était déjà présent et a été rejoint par Miami et Las Vegas. Austin accueille aussi le MotoGP et le championnat réfléchit sérieusement à se produire sur d'autres pistes américaines, mais cela ne se concrétisera pas pour la saison 2025.

"Il y a clairement un dialogue", a néanmoins confirmé Dan Rossomondo, responsable commercial du MotoGP, à Motorsport.com. "Il y a un intérêt des gens pour accueillir le championnat mais nous avons des standards de sécurité rigoureux et nous ne pouvons pas rouler n'importe où. Aux États-Unis, il faut aussi voir comment avoir une influence sur le bon marché. Austin est au centre du pays, c'est une ville populaire, une ville cool qui coche beaucoup de cases pour nous."

"On se concentre beaucoup sur les États-Unis parce que cela détermine beaucoup de décisions économiques pour des partenaires commerciaux", a-t-il ajouté au sujet de cet intérêt. "Tous mes partenaires demandent 'Quand aurons-nous une course supplémentaire aux États-Unis ?' mais nous devons aussi équilibrer le calendrier."

Dan Rossomondo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

En 2013, le MotoGP comptait trois courses sur le sol américain. Indianapolis était présent depuis 2008, Austin faisait sa première apparition et Laguna Seca sa dernière. Un retour à Laguna Seca n'est "probablement pas faisable" actuellement selon Rossomondo, le circuit devant passer une nouvelle homologation, avec en plus l'obstacle des protestations de riverains contre les activités en piste. Indianapolis a également été écarté.

"Le rêve est de pouvoir se produire dans une zone comme Miami, mais ce n'est pas du tout possible actuellement" a reconnu Rossomondo. Le circuit de Flatrock, dans le Tennessee, a été étudié mais n'est pas apte à accueillir le MotoGP : "Ils se concentrent sur leur piste de club, nous ne leurs avons pas parlé depuis un moment parce qu'ils s'intéressent à leur construction. Il y a un intérêt d'un groupe dans le nord, mais c'est en cours."

Propos recueillis par Adam Wheeler