Brno fera son retour au calendrier du MotoGP en 2025

Le GP de République Tchèque va faire son retour au calendrier du MotoGP en 2025. Dorna Sports a annoncé avoir trouvé un accord pour ramener le championnat à Brno, circuit historique des Grands Prix moto, dès la saison prochaine. L'épreuve sera présente au moins jusqu'en 2029, à une date qui doit encore être fixée mais par le passé, le pays a toujours accueilli le MotoGP au cœur de l'été.

"Nous sommes ravis d'être en mesure d'annoncer notre retour à Brno", se réjouit Carmelo Ezpeleta, directeur général de Dorna Sports. "C'est un classique, avec un tracé fantastique qui a accueilli des moments vraiment mémorables au cours de sa longue histoire en MotoGP."

Brno a été le théâtre d'un total de 44 GP disputés entre 1965 et 2020, dans une version routière jusqu'en 1977 puis sur un tracé permanent à partir de 1987. Après l'édition 2020, le MotoGP souhaitait que la piste soit rénovée, avec notamment la pose d'un nouvel asphalte, mais le budget nécessaire rendait le projet impossible. Il y a trois ans, le circuit avait même dû démentir des rumeurs de destruction pour laisser place à un projet immobilier.

La donne a changé l'an passé, quand Brno a changé de propriétaire. La famille de l'ancien pilote Karel Abraham a vendu les installations à Karel Hubacek, entrepreneur dirigeant de SHAKAI. Ces derniers mois, un retour de Brno a été évoqué pour remplacer les GP d'Inde puis du Kazakhstan, qui devaient être organisés en septembre. Les négociations n'ont pas abouti et le MotoGP a finalement opté pour une seconde course à Misano, nommée GP d'Émilie-Romagne.

Kan Stovicek, président de la fédération tchèque, attribue ce retour du MotoGP dans le pays au changement à la tête du circuit, "le nouveau propriétaire ayant décidé d'investir dans le développement de ces installations légendaires", et salue l'implication des collectivités locales et du gouvernement tchèque.

Le calendrier 2025 bientôt connu

Le MotoGP renoue ainsi avec un pays bien connu après plusieurs tentatives d'expansion vers de nouveaux territoires qui ont échoué. Les projets en Finlande et au Kazakhstan ne se sont jamais concrétisés, tandis que celui en Hongrie ne fait plus parler de lui. Le GP d'Argentine a été tardivement annulé cette année et le GP d'Inde a quant a lui rencontré des difficultés mais reste prévu pour début 2025.

Le calendrier 2025 du MotoGP prend peu à peu forme et devrait être dévoilé dans les prochaines semaines. Il y a quelques jours, le championnat a annoncé que les deux prochaines saisons débuteront avec le GP de Thaïlande, les dates du ramadan compliquant l'organisation de la course au Qatar à sa date habituelle.

La date du 2 mars 2025 est déjà réservée pour Buriram. Le GP de France 2025 aura lieu quant à lui le 11 mai, le GP de Grande-Bretagne le 25 mai et le GP d'Autriche le 17 août.