Liberty Media vend des actions de la F1 pour racheter le MotoGP

Après avoir annoncé en avril dernier le rachat du MotoGP pour 4,2 milliards d'euros, Liberty Media a mis en vente des parts de la Formule 1 pour financer cet investissement. Le propriétaire américain vient ainsi d'annoncer la vente d'une participation à hauteur de 825 millions de dollars tandis qu'il va parallèlement acquérir 86% des parts détenues par Dorna Sports dans le MotoGP.

Dans le détail, ce sont plus de dix millions d'actions de Formule One Group, valorisées à 77,50 $ chacune, qui ont été cédées pour permettre à Liberty Media de finaliser son acquisition du MotoGP. Goldman Sachs & Co. LLC s'est porté seul acquéreur de ces 10 650 000 actions mises sur le marché, initialement au prix de 79,83 $.

Cette opération permet de consolider un peu plus l'accord entre Liberty Media et Dorna Sports, au terme d'un processus qui a pris plus de temps que prévu puisque l'objectif initial était de boucler l'affaire avant le début de la saison 2024. Liberty a réussi à doubler le fonds qatarien QSI (notamment propriétaire du club de football du Paris Saint-Germain) et TKO Group Holdings (détenteur entre autres de l'Ultimate Fighting Championship et de World Wrestling Entertainment).

En franchissant une nouvelle étape, Liberty Media se rapproche de son objectif de devenir actionnaire majoritaire du MotoGP avant la fin de l'année, comme l'indiquait son PDG Greg Maffei dès le mois d'avril dernier. Il faudra encore que le groupe reçoive le feu vert des autorités de régulation.

"Liberty Media prévoit d'utiliser le produit net de la vente d'actions dans le cadre de cette offre pour financer l'augmentation de ses capacités financière destinées à l'acquisition [de Dorna Sports], qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024, et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement de sa dette", précise un communiqué.

Liberty Media a racheté la Formule 1 à la fin de l'année 2016 et a depuis énormément fait évoluer son produit, profitant d'une période de croissance qui a fait grimper à la fois sa valeur et ses revenus. L'entreprise américaine espère rencontrer le même succès avec le MotoGP, dont la gestion sera toujours confiée à Carmelo Ezpeleta, actuellement à la tête de Dorna Sports, qui détenait les droits de la catégorie depuis 1992.