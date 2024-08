Alonso : "Peu importe" qu'Aston Martin marque encore des points en 2024

Après une première partie de saison où Aston Martin a confirmé sa position de cinquième force du plateau, dans le no man's land entre les écuries victorieuses et le reste de la grille, Fernando Alonso fait sa rentrée en estimant que lutter pour des petits points en cette fin de saison n'a pas d'importance pour son écurie, qui devrait surtout se focaliser sur des progrès en vue de 2025.

En 14 Grands Prix depuis le début de la saison, Aston Martin n'a signé aucun top 4 et un seul top 5. Une situation qui tranche nettement avec la première partie de saison 2023, mais qui s'inscrit finalement dans la lignée de la seconde moitié de la campagne passée, qui avait vu la structure de Silverstone couler lentement dans la hiérarchie.

Aujourd'hui, McLaren, Mercedes et Ferrari ont progressé à tel point que Red Bull peine désormais à l'emporter. Aston Martin n'a en revanche clairement pas su prendre le train en marche et capitaliser sur son statut de seconde force du début de saison 2023. Pire encore, son développement, déjà défaillant l'an passé, a de nouveau été pris en défaut en 2024 quand il a fallu changer de voie une fois qu'il était clair que les améliorations d'Imola n'en étaient pas.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Interrogé sur ses perspectives avant les dix derniers Grands Prix de l'année, le premier d'entre eux étant l'épreuve de Zandvoort qui débutera ce vendredi, Alonso a répondu : "Nous nous battons pour les neuvième et dixième places à chaque course. Les quatre premières équipes ont entre 30 et 45 secondes d'avance sur nous à chaque fois."

"Pour être dans les huit premiers, nous avons besoin que les voitures qui nous précèdent abandonnent. Donc, oui, assurer cette neuvième et cette dixième place n'est pas si facile. En fait, nous n'y sommes jamais parvenus lors des dernières courses [Alonso ou Lance Stroll ont terminé 11e en Hongrie et à Spa].

"Je crois que marquer des points et être en Q3 sera l'objectif de chaque week-end. Mais c'est une question de résultats et de choses visibles. En coulisses, nous avons beaucoup d'éléments de test, beaucoup d'idées sur la voiture que nous voulons tester en préparation de la monoplace de l'année prochaine et d'autres choses comme ça."

"C'est donc ma plus grande motivation ou mon plus grand espoir pour les dix courses restantes : avoir une bonne compréhension des nombreux points d'interrogation que nous avons et terminer la saison avec une idée claire. Peu importe que nous soyons dans les points ou non, nous devons nous assurer que nous commençons l'année prochaine sur la bonne voie."

Avec Ben Hunt et Alex Kalinauckas