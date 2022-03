Course - Oliveira dompte la pluie devant Quartararo et Zarco

Charger le lecteur audio

C'est avec 1h15 de retard que s'est disputée cette première course du MotoGP sur le circuit de Mandalika, en raison d'une très forte averse. La pluie n'a pas cessé et le tracé est resté très humide, mais les conditions se sont améliorées, rendant l'organisation du Grand Prix possible. La victoire est revenue à Miguel Oliveira, impérial, devant un Fabio Quartararo qui a connu une course en deux temps, avec des premiers tours difficiles puis une belle remontée. Johann Zarco a complété le podium.

La journée avait été mouvementée avant même l'arrivée de la pluie. Ce ne sont en effet pas 24 mais 23 pilotes qui se sont présentés au départ, Marc Márquez ayant été déclaré inapte en raison d'une commotion cérébrale, conséquence d'un effroyable highside au cours du warm-up, qui l'a vu tomber brutalement au niveau de la tête.

L'épreuve a par ailleurs été écourtée à 20 tours, contre 27 initialement. La direction de course avait pris cette décision avant l'averse en raison des conditions de piste. L'asphalte a été refait du dernier virage jusqu'à la fin du premier secteur mais sur le reste de la piste, le problème constaté dans le test du mois de février perdurait : la surface se décomposait et formait des graviers devenus projectiles au passage des motos, créant un danger supplémentaire.

Miller et Oliveira dominateurs en début d'épreuve

Sur un circuit encore très humide, tous les pilotes sont partis avec les pneus pluie medium, à l'avant comme à l'arrière. Fabio Quartararo a pris un bon envol depuis la pole, contrairement à Johann Zarco, en troisième place sur la grille. Septième sur la grille, Miguel Oliveira est immédiatement remonté au deuxième rang devant Jack Miller, toujours à l'aise sous la pluie, Álex Rins et les pilotes Pramac, Jorge Martín et Zarco. Brad Binder et Enea Bastianini, qui étaient en deuxième ligne, sont immédiatement sortis du top 10.

Juste avant de conclure le premier tour, Oliveira a doublé Quartararo, et Miller est également passé devant le Français dans la ligne droite. Quartararo a répliqué au premier virage, avec un contact, mais Miller l'a une nouvelle fois doublé. Martín a de son côté perdu deux positions, au profit de Franco Morbidelli et Joan Mir. Les deux leaders ont vite creusé l'écart sur Quartararo, placé sous la menace de Rins et Zarco. La ligne droite a encore coûté cher au pilote Yamaha, qui a glissé sur le vibreur en sortant du dernier virage puis s'est fait doubler par ses deux rivaux. Un tour plus tard, Martín a failli chuter en raison d'une glissade au même endroit.

Miller a doublé Oliveira dans le deuxième tour mais trois boucles plus tard, le pilote KTM a repris l'avantage et a vite repoussé son rival à une seconde. Un cinquième tour décidément bien difficile pour les pilotes Ducati officiels puisque Bagnaia, seulement neuvième, a glissé à la 12e position après un passage hors de la piste.

Désormais sous la menace de Mir pour la cinquième place, Quartararo perdait une seconde au tour sur les leaders, et l'écart avec le duo composé de Rins et Zarco a grandi. Tour après tour, El Diablo a néanmoins haussé son rythme et commencé à se rapprocher.

Andrea Dovizioso, bien loin du top 10, a garé sa Yamaha en raison d'un problème technique et peu après, Martín a perdu le contrôle de sa Ducati en freinant sur une flaque au premier virage. Pol Espargaró s'est lui aussi fait une grosse frayeur en sortant du dernier virage, mais il a pu rester sur sa moto.

En tête, Oliveira a continué à imprimer un rythme intense et Miller a peu à peu perdu le contact. Au cap de la mi-course, le pilote KTM avait 2"636 d'avance sur son premier poursuivant, qui devait surtout regarder derrière lui puisque Rins n'était qu'à 1"284, mais le premier rival de l'Australien a changé quand Zarco a pris l'avantage sur le pilote Suzuki. Fabio Quartararo a lui aussi dépassé Rins.

La folle fin de course de Quartararo

Trois groupes se sont constitués dans les premières positions. Oliveira caracolait en tête et son avance a brièvement dépassé les quatre secondes mais sous la menace de Zarco, Miller a haussé son rythme. Repoussé à près de deux secondes des deux hommes, Quartararo a creusé l'écart sur Rins et s'est rapproché de ceux qui le devançaient.

Affichant une forme qu'on lui connaissait peu sur piste humide, Quartararo est devenu le pilote le plus rapide en piste et a doublé Zarco dans le 15e tour. Le pilote Pramac a répliqué dans la ligne droite principale mais Quartararo a plongé au premier virage, obligeant son compatriote à se relever pour éviter le contact. Quelques virages plus loin, le Champion du monde s'est attaqué à Miller et a facilement pris l'avantage.

Quartararo était deuxième mais avec un retard de plus de quatre secondes sur Oliveira et seulement quatre tours à boucler, la victoire semblait hors de portée. Cela ne l'a pas empêché de continuer à enchaîner les meilleurs tours et à réduire l'écart qui le séparait du leader. Moins fringuant qu'en début de course, Miller a également cédé face à Zarco dans la lutte pour la troisième marche du podium, et s'est ensuite fait une petite frayeur.

Le classement n'a plus évolué en tête. Miguel Oliveira a conservé 2"205 d'avance sur Fabio Quartararo sous le drapeau à damier, Johann Zarco prenant la troisième place. Jack Miller s'est classé au quatrième rang devant Álex Rins et Joan Mir. Franco Morbidelli a pris la septième place, tandis que derrière lui, un groupe de six pilotes s'est disputé la huitième position jusqu'au dernier moment. Brad Binder a remporté la lutte, devant Aleix Espargaró et son frère Darryn Binder, meilleur rookie et auteur d'une très belle performance.

Deux semaines après sa victoire à Doha, Enea Bastianini s'est classé au 11e rang, devant Pol Espargaró, qui l'avait accompagné sur le podium dans la première course de la saison. Pecco Bagnaia a pris son premier point de l'année avec une décevante 15e place, devant Maverick Viñales.

GP d'Indonésie - MotoGP - Course