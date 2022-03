Warm-up - Quartararo leader, violent highside pour Márquez

Charger le lecteur audio

L'ultime séance d'essais s'est déroulée sur le circuit de Mandalika, et plusieurs pilotes MotoGP devaient absolument trouver une solution concernant leur pneu arrière, Joan Mir et les pilotes Honda en tête. Tous ont été en grande difficulté tout au long du week-end et ne savaient pas, au soir de la deuxième journée, s'ils seraient en mesure d'aller au bout de la course.

Avec des températures plus clémentes que celles attendues dans l'après-midi, ils n'ont cependant pas eu toutes les clés pour rouler dans les mêmes conditions de chaleur et d'usure des pneumatiques, mais ont tenté des simulations de course en gommes usées et avec un réservoir plein, à l'image de Fabio Quartararo. Son compatriote Johann Zarco était d'ailleurs le seul à rouler avec le pneu hard arrière, les autres se partageant entre le tendre et le medium.

Le warm-up a commencé par une simulation de flag-to-flag et la majorité des pilotes est entré dans la voie des stands pour changer de machine, dans le cas où la météo évoluerait durant la course.

Une fois l'ensemble du plateau lancé, c'est Aleix Espargaró qui a établi le temps de référence en 1'32"917, à 1"8 du chrono de la pole position, tandis que Pol Espargaró et Marc Márquez signaient les deux derniers temps. Joan Mir faisait mieux que lors des autres séances en se plaçant au 13e rang.

Takaaki Nakagami, classé dernier aux termes de qualifications extrêmement compliquées, s'est à son tour emparé du meilleur temps en améliorant de deux dixièmes, avant d'être passé par Miguel Oliveira.

Maverick Viñales a rejoint Aleix Espargaró dans le top 5, accompagné des pilotes officiels Honda, plus dans le rythme qu'en début de séance. Quartararo était 14e au moment où il arrêtait son premier run, avant de repartir pour se placer facilement en tête.

Marc Márquez était remonté au quatrième rang après s'être fait une grosse chaleur en début de séance. Mais dans les toutes dernières minutes, il a été victime d'un très violent highside dans le virage 7, qui l'a laissé sonné dans la voie de dégagement. Il s'est heureusement relevé sans blessure apparente, mais a pris la direction de l'hôpital pour effectuer des examens complémentaires.

Personne n'a été en mesure de détrôner Quartararo, qui a conclu le warm-up avec quatre dixièmes d'avance sur Viñales. Oliveira, Márquez et Nakagami ont complété le top 5, juste devant Zarco. Pecco Bagnaia était 11e et Pol Espargaró 12e. Marco Bezzecchi a terminé meilleur rookie au 8e rang.

Rendez-vous à 8h, heure française, pour la seconde course MotoGP de la saison.

GP d'Indonésie - MotoGP - Warm-up