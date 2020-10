Course - Rins et Márquez chamboulent l'ordre établi !

Retardée d'une heure par rapport au plan initial, la première des deux courses programmées sur le MotorLand Aragón (avant le Grand Prix de Teruel, la semaine prochaine) a pu se dérouler dans des conditions météo désormais parfaites, pour le plus grand soulagement des pilotes et des techniciens, ébranlés tout le week-end par le froid poignant qui régnait au cœur de ces collines. Avec les 21°C affichés dans l'air et les 31°C au sol au départ de la course, la fraîcheur n'était plus qu'un mauvais souvenir.

Homme le plus rapide vendredi et qualifié deuxième, Maverick Viñales partait favori et avait promis de tout donner dès le départ pour y arriver. Dès l'extinction des feux, le pilote Yamaha a coché la première case de son plan. Alors que Franco Morbidelli a tenté de plonger en premier dans le virage 1 mais sans pouvoir tenir la corde, l'Espagnol a saisi sa chance et pris les rênes, et il a dès lors filé sans demander son reste, profitant d'être l'un des six pilotes à avoir opté pour une monte pneumatique 100% soft.

Comme ce fut souvent le cas lors des essais, un triplé Yamaha s'est alors formé en tête, avec un Viñales déjà à la tête de sept dixièmes d'avance à la fin du premier tour, devant Quartararo et Morbidelli. Mais, derrière, la riposte s'organisait déjà, et il fallait suivre le départ canon d'Álex Rins, passé de dixième à quatrième au départ et immédiatement positionné devant son coéquipier, Joan Mir, lui-même bientôt attaqué par Jack Miller.

Andrea Dovizioso aussi a parfaitement réussi son départ, récupérant cinq places d'un coup. Profondément déçu de ses qualifications, le pilote Ducati s'est retrouvé en bagarre contre Álex Márquez dans les premières minutes de la course. Le rookie espagnol a toutefois vite réussi à se défaire de l'Italien pour partir en chasse du top 5 avec un rythme qui, là aussi, méritait d'être attentivement suivi...

Quartararo en perdition

À l'entrée dans le troisième tour, Rins s'est emparé de la troisième place au détriment de Morbidelli. Trois boucles plus tard, c'est Quartararo qui faisait les frais de la force irrésistible affichée par le pilote Suzuki. Pour le Français, les ennuis ne faisaient que commencer, car dans le tour suivant, il perdait cette fois deux places, passé coup sur coup par Morbidelli et Mir.

Rins, lui, était déjà passé à autre chose. Dans le neuvième tour, le pilote Suzuki a passé Viñales pour prendre les commandes de la course. Impossible pour l'Espagnol de résister à son compatriote, et c'est désormais une deuxième course qui débutait, les Yamaha ayant quitté le premier plan.

La victoire n'était pour autant pas promise à Suzuki, car derrière une Honda menait grand train. Un Márquez qui brille au guidon d'une Honda sur le MotorLand, on connaît ! Mais c'est cette fois Álex qui s'est chargé de faire honneur à son patronyme sur cette piste atypique du championnat. Homme le plus rapide en piste durant cette phase de la course, il a poursuivi son ascension en avalant coup sur coup les deux pilotes Petronas, s'emparant de la quatrième place alors qu'il restait encore 15 tours à parcourir et que, contrairement aux trois pilotes qui le devançaient, le pilote Repsol Honda pouvait compter sur un pneu avant medium pour briller en fin de course.

Pour Fabio Quartararo, certes parti de la pole mais de plus en plus inquiet de son manque de grip au fur et à mesure que la course approchait, ces 23 tours auront été un véritable calvaire. Après avoir été semé par Márquez et Morbidelli, c'est le peloton tout entier qui l'a rattrapé, menaçant très vite de le faire dégringoler hors des points. Nakagami, Miller, Dovizioso, puis Crutchlow se sont chargés de le reléguer à la dixième place peu après la mi-course.

Deux tours plus tard, passé par Zarco, Petrucci, les frères Espargaró et Binder, il était 15e, désormais à la merci des pilotes Tech3. Et il n'a fallu que quelques instants de plus pour que le Français perde encore deux places et sorte des points. Il finirait par rallier l'arrivée en 18e position.

Álex vs Álex

À l'avant, les quatre hommes de tête promettaient eux aussi de ne pas en rester là. Dans le 13e tour, Mir s'est attaqué à Viñales pour le déposséder de la deuxième place, une bagarre dont a habilement profité Álex Márquez. À l'entrée dans le 14 tour, le leader du début de course était désormais descendu du podium provisoire et la course avait tourné à un potentiel doublé pour Suzuki devant un Márquez toujours aussi rapide et visiblement pas prêt à en rester là.

Si Rins, en tête, comptait alors une seconde d'avance, la messe n'était pas dite. Ses deux poursuivants se sont peu à peu rapprochés, pour finir par former avec lui un trio compact, tous les trois sur le même rythme à l'approche des cinq derniers tours. Et c'est à six tours de l'arrivée que Márquez a porté sa nouvelle attaque, en faisant l'intérieur à Mir dans le dernier virage de la piste.

Il lui restait alors une trentaine de kilomètres pour tenter d'aller chercher sa première victoire. Il aura tout essayé, imposant à Rins une pression de tous les instants, cependant pour le rookie espagnol il faudra pour cette fois se contenter d'une deuxième place déjà exceptionnelle. Car Rins a résisté avec brio, pour finalement passer la ligne d'arrivée en vainqueur ! Huitième pilote différent à s'imposer cette saison, il offre à Suzuki une première victoire que vient compléter la troisième place finale de Joan Mir.

Dovizioso 7e et premier pilote Ducati

Viñales aura finalement terminé cette course dans la roue de Mir, mais sans parvenir à remonter sur le podium qui faisait office de cible minimum pour lui au départ de cette course. Derrière lui, Takaaki Nakagami est parvenu à battre Franco Morbidelli pour signer un nouveau top 5 confirmant sa grande régularité cette saison.

C'est Andrea Dovizioso qui a bouclé la course en tête du peloton, obtenant une septième place qui lui permet de quelque peu limiter les dégâts après deux premières journées compliquées. Il est parvenu à battre Cal Crutchlow qui, après avoir retrouvé la première ligne de la grille de départ, avait perdu neuf places en à peine plus d'un tour. Dès lors, l'Anglais s'est efforcé de se battre contre les Ducati du milieu de classement et c'est à la huitième position qu'il a rallié l'arrivée, suivi de près par Jack Miller et Johann Zarco.

À noter enfin la chute de Bagnaia dans le troisième tour, venant conclure un week-end difficile pour le pilote Pramac.

Grand Prix d'Aragón - Course