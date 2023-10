La course sprint MotoGP est annulée

Qu'elle semble loin, la première journée ensoleillée du GP d'Australie, quand les pilotes allaient jusqu'à s'étonner des conditions chaudes... La dégradation de la météo prévue est bel et bien arrivée, et elle a entraîné l'annulation de la course sprint MotoGP.

Dès samedi soir, le circuit de Phillip Island a été touché par la pluie, toujours présente dimanche matin au moment où se sont déroulées les séances de warm-up. Mais les conditions n'ont eu de cesse de se détériorer par la suite, avec une intensification progressive de la pluie, des températures ambiantes de plus en plus froides et un vent allant en se renforçant.

Disputée à 10h heure locale, la course Moto3 a donné le ton avec quatre chutes dès le tour de mise en grille, néanmoins elle a pu aller à son terme à peu près convenablement. À 11h15, cela s'est avéré plus complexe pour les pilotes de la catégorie Moto2. Là aussi, le tour d'installation a été mouvementé, avec une chute du leader du championnat Pedro Acosta, mais ce n'était que le début : dix chutes ont marqué les premiers tours de course, notamment parmi les leaders.

Un homme était capable de se jouer des conditions, Tony Arbolino qui comptait 15 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant au bout de dix tours. C'est à ce moment-là que l'épreuve Moto2 a été interrompue au drapeau rouge. Après une courte incertitude, les officiels ont décidé qu'elle ne repartirait pas, même si la distance nécessaire à l'attribution totale des points n'avait pas été parcourue.

Il manquait alors un peu plus d'une heure avant l'horaire prévu pour le départ de la course sprint MotoGP, ainsi programmée après une réorganisation du week-end visant à assurer la bonne tenue de la course principale en la plaçant dès samedi après-midi. Pendant que le podium Moto2 était célébré au pas de course, les installations étaient peu à peu démontées dans la pitlane, jusqu'aux cabines du muret des stands pour certaines équipes MotoGP.

Le vent soufflait désormais à plus de 40 km/h et il ne faisait plus que 13°C sur le circuit australien, situé en bord de mer. À 40 minutes du départ prévu, les instances dirigeantes se sont réunies avec les directeurs d'équipe afin de faire le point de la situation. La décision est rapidement tombée à l'issue de ce meeting : la course sprint MotoGP n'aura pas lieu.

Le GP d'Australie s'arrête donc là, après la victoire de Johann Zarco lors de la course longue anticipée à samedi. Pecco Bagnaia quitte Phillip Island avec une avance augmentée à 27 points au championnat, sur Jorge Martín toujours deuxième. Le paddock se retrouvera dès la semaine prochaine en Thaïlande pour le 17e des 20 Grands Prix de cette saison.