Courses sprint : pas d'accord sur les bonus des pilotes MotoGP

Le MotoGP va adopter les courses sprint cette année, mais alors que la Formule 1 est restée prudente sur ce front, en organisant des épreuves sur seulement un quart de ses Grands Prix, elles seront organisées sur toutes les manches de la saison du côté du championnat sur deux roues. Cette nouveauté va profondément modifier la physionomie des week-ends, mais aussi la nature des contrats des pilotes.

Lorsque l'annonce des courses sprint a été faite l'an passé, au cœur de l'été pendant le week-end du GP d'Autriche, la majorité d'entre eux avaient déjà négocié leurs conditions salariales pour la saison 2023. Sans surprise, certains pilotes ont vite mis en avant le danger qu'implique la multiplication des courses, même si celle du samedi sera deux fois plus courte que celle du dimanche... et réclamé, parfois avec humour, une augmentation.

La question a été prise au sérieux par leurs représentants, qui ont été nombreux à estimer qu'une revalorisation salariale, sur la base de bonus selon les performances dans les courses sprint, s'imposait, d'autant plus que les contrats actuels donnent de moins en moins de poids au salaire de base et font la part belle aux bonus liés aux résultats.

Le test de Sepang, première occasion de l'année de réunir les différents acteurs du championnat, a permis l'organisation d'une réunion dans la quête d'une potentielle solution impliquant les équipes et la Dorna, en charge de la promotion du championnat. Selon les informations de Motorsport.com, qui a eu accès à plusieurs personnes impliquées dans ces discussions, l'idée était de créer des bonus financés à 50% par les équipes et à 50% par la Dorna, qui compte sur les courses sprint pour attirer un plus large public.

La proposition ne sera finalement pas présentée au promoteur en raison de désaccords trop importants entre les différentes parties impliquées. L'un des principaux points d'achoppement serait que certaines marques ne verraient pas d'un bon œil l'idée de financer un bonus susceptible d'être remis à un pilote roulant pour un concurrent, en s'inquiétant des fortes disparités sur la grille avec d'un côté huit Ducati représentant le tiers du plateau et de l'autre seulement deux Yamaha, celles de l'équipe officielle.

L'idée de ce bonus commun semble donc abandonnée pour le moment, d'autant plus que la saison débute dans moins de deux mois. Chaque marque devra donc s'accorder avec ses pilotes et mettre en place son propre barème de récompense, si elle le désire.