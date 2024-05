Dani Pedrosa piégé alors qu'il n'attaquait pas sur la KTM

Il y a un an, Dani Pedrosa avait impressionné pour son retour à la compétition au GP d'Espagne. Sa participation en wild-card l'avait vu se battre aisément dans le top 10, avant de reproduire la performance à Misano à la fin de l'été. À nouveau aligné à Jerez il y a quelques jours, le pilote d'essais de KTM a vécu un week-end fait de montagnes russes.

Le vendredi, Pedrosa a constaté que l'une de ses motos ne lui convenait pas mais il a chuté avec l'autre, ce qui l'a contraint à devoir faire un tour rapide sur la moins performante. Hors du top 10, il n'a pas réussi à entrer en Q2 le lendemain et a dû se contenter de la 16e place sur la grille. En course sprint, l'Espagnol a réussi à rester sur ses roues pour prendre la quatrième place, devenue troisième après la pénalité de Fabio Quartararo... et alors qu'il ignorait qu'il se battait pour de si bonnes positions.

Dimanche, un bon envol lui a vite permis de remonter au 11e rang mais il a chuté, visiblement en raison du manque d'adhérence sur le circuit. "Ça n'a pas fini de la meilleure des manières parce que je suis tombé au virage 8, à haute vitesse", a expliqué Pedrosa. "Je pense que c'était à cause des conditions de piste. Si on ne prend pas la trajectoire idéale, on passe sur des zones glissantes, comme on l'a vu en Moto3, en Moto2 et en MotoGP."

"J'ai perdu l'avant juste à cause de ça parce que je n'attaquais pas beaucoup, je faisais même attention à ne pas tomber. [La moto] m'a échappé très vite. Ce n'est pas comme si j'avais attaqué et perdu l'avant, je l'ai immédiatement perdu. Habituellement c'est à cause des conditions de piste."

"C'est dommage parce que j'avais l'objectif de finir dans le top 10. J'ai pris un assez bon départ, j'ai regagné des places dans le premier tour, donc j'étais 11e ou 12e. Je voulais juste prendre un bon rythme. Après avoir vu les autres chutes, je pense que le top 10 était possible."

Dani Pedrosa Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Pedrosa a semblé avoir quelques douleurs dans les instants suivant la chute, et a confirmé que le choc avait été physique : "J'ai rebondi un peu fort dans les graviers et j'ai un peu mal à l'épaule mais rien n'est cassé. Il faudra un peu de temps pour m'en remettre."

La mission principale de Pedrosa restait de recueillir des données sur la KTM , ce qu'il a pu faire au cours des trois journées du Grands Prix : "On va retenir ce que l'on a appris ce week-end, ce que notre moto était capable de faire, on doit la modifier pour changer. J'ai aussi profité de l'ambiance du GP et du podium dans le sprint."

La récurrente question du retour

À chacune de ses apparitions, le pilote qui fêtera ses 39 ans en septembre prochain est interrogé sur de potentielles nouvelles participations, surtout que KTM dispose de six wild-cards cette année, à partager avec Pol Espargaró, qui sera au départ du GP d'Italie le mois prochain. La question d'un retour à Jerez, où il compte trois victoires, pour la saison 2025 a naturellement été posée à Pedrosa, qui a préféré éluder. "Je vais très bien pour le moment !", a-t-il simplement répondu.

Pedrosa préfère rester concentré sur son rôle de pilote d'essais, même si son programme sera calme au cours des prochaines semaines : "Je n'ai pas de test [en mai] mais je crois après la deuxième semaine de juin, en Italie je crois."