Pedrosa ignorait sa position : "Il faut que je contrôle ma vue !"

Dani Pedrosa n'est pas aussi dans le coup qu'il y a un an à Jerez, mais l'Espagnol a fait parler son expérience lors du sprint, en héritant même d'une médaille une fois la course terminée. Distancé vendredi sur sa KTM expérimentale, il était contraint de disputer la Q1 et n'a pas pu s'en extirper, avec une moto qu'il découvrait dans des conditions humides.

"Les qualifications ont été un peu difficiles parce que c'était la première fois que je pilotais cette moto sous la pluie", a commenté Pedrosa. "Il nous manquait des choses pour être dans le coup, au niveau des réglages et des cartographies. J'ai essayé, parce que c'étaient les qualifications et qu'on n'avait pas le temps de régler la moto, j'ai cru que j'avais mes chances mais au final, pour moi ce n'était pas possible de rouler en 1'47, ce qui était le chrono nécessaire. J'avais des sensations bizarres avec les pneus donc je n'ai pas pu faire mieux que la 16e place sur la grille."

En course, Pedrosa est vite remontée en 12e position, dans le sillage de Fabio Quartararo. Il espérait se défaire rapidement du Français mais n'a jamais pu le doubler, et a passé toute la course derrière lui. Cela ne l'a pas empêché de remonter dans le classement, en raison des chutes successives de ses rivaux. Il a ainsi franchi la ligne d'arrivée en quatrième position.

"C'était particulier parce que la piste était humide dans certaines zones. Il fallait faire très attention aux flaques, on pouvait très facilement sortir plus large, toucher les zones humides et tomber. J'ai pris un départ acceptable, j'ai plus ou moins bien pris les deux premiers virages. Je pense que j'étais aux alentours de la 13e place et j'étais déjà derrière Fabio. Je voulais le doubler immédiatement, dans les deux premiers tours, mais j'ai vu une chute, une autre au tour suivant, puis une autre au tour suivant..."

Dani Pedrosa Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

"Puis je me suis dit 'N'attaque peut-être pas trop, peut-être que les pneus n'étaient pas prêts ou que les conditions sont difficiles, donc vas-y pas à pas'. Je suis resté derrière Fabio toute la course mais tous les deux ou trois tours, il y avait deux pilotes à terre, trois pilotes à terre, encore un autre..."

La situation était si confuse que Pedrosa n'avait aucune idée qu'il se battait pour une médaille face à Quartararo. S'il avait su, il est "sûr" qu'il aurait pris plus de risques pour essayer de prendre l'avantage dans le dernier tour : "Je ne connaissais plus ma position parce que dans la ligne droite, j'essayais de doubler Fabio et je ne voyais pas très bien mon panneau. Je contrôlais l'écart et je n'arrivais pas à lire la position. Au dernier tour, je ne savais pas qu'on était troisième et quatrième, je pensais qu'on était sixième et septième."

"Je me suis dit 'C'est le dernier tour, n'en fais pas trop et finis la course'. C'est dommage d'avoir manqué le podium pour 0"050 mais en tout cas, je prends ce bon résultat parce qu'en partant 16e, on a eu des conditions spéciales et je pense qu'on a fait une course intelligente."

"Je n'ai pas apprécié la course mais quand on voit que l'on gagne des positions, c'est mieux que l'inverse !" a-t-il précisé.

Une fois la course terminée, Pedrosa n'a pas pu voir sa position sur les écrans géants et il a découvert très tardivement qu'il était classé au quatrième rang : "Je suis rentré au box, tout le monde était content, moi aussi ! [rires] Ils ont dit qu'on avait manqué le podium et j'ai dit 'Pourquoi ?' Il faut peut-être que je contrôle ma vue, je vieillis !"

Après la course, Quartararo a été pénalisé pour avoir roulé avec une pression trop basse et Pedrosa a finalement hérité de la troisième place. Le Français lui a cédé sa médaille et une petite cérémonie a été organisée dans le paddock.

Dani Pedrosa a pu célébrer sa troisième place Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ce résultat reste un objectif secondaire pour l'Espagnol, surtout présent pour tester des nouveautés dans un contexte de Grand Prix sur la KTM. Vendredi, l'une de ses deux motos ne lui convenait pas du tout mais il a chuté dès qu'il est passé sur la seconde, ce qui l'a contraint à rouler sur la première moto, et l'a privé d'une chance de se qualifier directement pour la Q1. La situation s'est cependant améliorée pour la deuxième journée.

"Entre [vendredi et samedi], on a changé une grosse partie de la moto pour essayer de corriger ce qui ne fonctionnait pas mais depuis la matinée, je n'ai utilisé que cette moto. Je pense qu'elle fonctionne mieux que celle que j'avais [vendredi] mais on apprend encore beaucoup de choses sur la moto dans ce Grand Prix."