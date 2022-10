Darryn Binder rejoindra le Moto2 en 2023

Charger le lecteur audio

Darryn Binder aura connu un parcours atypique en Championnat du monde. Après sept saisons passées en Moto3, il a été promu directement en MotoGP cette année et rejoindra finalement le Moto2 l'an prochain.

En cause, un marché 2023 complètement perturbé par le départ de Suzuki, qui a diminué les places disponibles sur la grille et éjecté ainsi deux pilotes. L'ironie du sort est que ce sont les deux coéquipiers de chez RNF, Andrea Dovizioso et Darryn Binder, qui en ont été les victimes. Le premier a décidé de tirer sa révérence de lui-même en prenant sa retraite à Misano et est depuis remplacé par Cal Crutchlow, tandis que le second a dû chercher un guidon.

Le Sud-Africain n'avait jamais caché privilégier une arrivée en Moto2 et c'est désormais acté au sein de l'équipe Intact GP, qui passera par la même occasion sous le giron Husqvarna, le constructeur faisant ainsi son entrée dans la catégorie intermédiaire.

"Cette fusion est une nouvelle et excitante étape pour notre team, et inaugure une nouvelle ère. Nous avons une nouvelle marque, de nouveaux pilotes et une nouvelle direction. En 2023, les motos changeront de couleur et nous sommes tous motivés et convaincus que ce changement nous fera avancer", a déclaré Jürgen Lingg, le team manager de l'équipe.

"[Binder] est connu pour sa détermination et son dévouement, et même s'il sera à nouveau un débutant en venant en Moto2, il pourra tirer de nombreux enseignements de ses huit années de carrière", a ajouté l'équipe dans son communiqué, qui fera également rouler Lukas Tulovic, Champion d'Europe Moto2 en titre et qui participe également au MotoE.

Darryn Binder au GP d'Australie

La situation de Binder a été considérée injuste par la plupart, lui qui a fait un saut important de catégorie et est parvenu à réaliser quelques coups d'éclats. Le plus percutant a sans aucun doute été sa dixième place décrochée en Indonésie sous la pluie, pour ce qui était alors son deuxième Grand Prix seulement en MotoGP. Il est également entré dans les points à deux autres reprises, avec une 12e position en Catalogne et une 14e en Australie le week-end dernier.

Troisième du championnat rookies avec 12 points, il devance les deux pilotes Tech3 Remy Gardner et Raúl Fernández, et n'a pas démérité au guidon d'une Yamaha particulièrement capricieuse cette saison. Cette expérience en MotoGP devrait néanmoins lui être bénéfique en Moto2, même s'il devra à nouveau tout apprendre de la catégorie.

"Je suis vraiment content de rejoindre l'équipe Intact GP l'an prochain. Le team a beaucoup d'expérience et est incroyablement professionnel ! J'ai hâte d'essayer la Moto2 et je crois qu'ensemble on peut décrocher de bons résultats", a déclaré Binder. "J'espère que tout ce que j'ai appris cette année en MotoGP pourra m'aider à m'adapter au Moto2 aussi rapidement que possible. Et ensuite, j'espère qu'on pourra se battre pour de bonnes places. Je suis très reconnaissant auprès de l'équipe de me donner cette excellente opportunité et j'ai hâte de travailler avec tout le monde !"