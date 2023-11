Di Giannantonio à deux doigts de la victoire : "J'ai essayé trop tard"

Bien que son avenir en MotoGP ne soit pas du tout assuré et qu'il continue à chercher une place dans la catégorie reine même en tant que pilote d'essai, la vérité est que Fabio Di Giannantonio a fait un grand pas en avant en termes de résultats. L’Italien l'a prouvé, par exemple, en montant sur le podium de la course longue en Australie, avant de réitérer la performance ce samedi, en terminant cette fois deuxième de la course sprint du Grand Prix du Qatar.

Le pilote Gresini Ducati a fait une course remarquable à l'avant et a utilisé son rythme pour dépasser Pecco Bagnaia, battre son coéquipier Álex Márquez, ainsi que le poleman Luca Marini pour prendre la deuxième place, après avoir été seulement devancé par Jorge Martín sur le chemin de la victoire. L'Italien a pourtant bien essayé de placer Martín sous pression dans les derniers kilomètres, débutant le dernier tour avec un retard de seulement deux dixièmes sur la Ducati du team Pramac, mais il a finalement dû se contenter de la deuxième place.

Lire aussi : MotoGP Sprint - Jorge Martín se frotte à Pecco Bagnaia avec autorité

À l'issue du sprint, Di Giannantonio s'est dit satisfait de ce résultat, qui le rend visible alors que les heures et jours à venir sont particulièrement importants pour espérer rester sur la grille MotoGP en 2024. Il regrette néanmoins de ne pas avoir attaqué plus tôt pour se mêler à la lutte pour la victoire avec le prétendant au titre.

"Je suis très content de mon sprint", a commencé Di Giannantonio, avant de se modérer son propos. "Enfin, content, parce qu'au final j'ai pris un très mauvais départ et que le dispositif de départ ne s'est désenclenché qu'au bout d'environ un demi tour. Je luttais avec la roue avant, je luttais aussi avec la pression. Je me battais un peu avec la moto, mais j'avais le rythme pour doubler."

"J'ai essayé de doubler, mais je pense que j'ai tenté trop tard. Si je l'avais fait un ou deux tours plus tôt, j'aurais pu rattraper Jorge, mais je pense que j'ai fait une bonne course. J'ai tout donné, et nous verrons si nous pourrons faire mieux demain", a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne la longue course de dimanche, Di Giannantonio est clair sur la stratégie : "Je pense que celui qui économisera le plus de gomme aura le plus de chances d'être en tête. Je pense que la clé ce soir [samedi] sera de travailler sur une bonne moto pour économiser le pneu."

Enfin, le #49 a commenté l'accolade partagée avec Martín dans le parc fermé : "Nous sommes ici, c'est un travail, mais je l'apprécie beaucoup. J'aime ce monde, ce paddock. Quand on réussit, il faut en profiter un peu. Nous sommes des gars qui avons grandi ensemble, et nous mettons souvent nos rivalités de côté."