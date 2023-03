Les 10 champions MotoGP titrés avec le plus de points

Charger le lecteur audio

Avec l'introduction des courses sprint cette saison et un calendrier plus riche que jamais, les statistiques du MotoGP s'apprêtent à prendre un tournant historique. Ce ne sont plus 25 mais 37 points qui seront désormais mis en jeu à chaque manche, puisque les nouvelles épreuves du samedi permettront de marquer jusqu'à 12 unités pour le vainqueur. Et, au total, les 21 Grands Prix prévus en 2023 permettront de marquer jusqu'à 777 points, du jamais vu : 525 seront attribués lors des courses principales du dimanche et 252 lors des courses sprint, chaque samedi.

Le record absolu établi par Marc Márquez lors de son dernier titre a donc toutes les raisons de vaciller. Alors avant d'entrer dans ce championnat historique, revenons sur les dix titres MotoGP remportés avec le plus de points au cours des années.

9e (ex aequo) - Casey Stoner (2011) : 350 points

Pour son deuxième titre, Casey Stoner réalise une saison très comparable à celle de son premier sacre quatre ans plus tôt, avec dix victoires à son tableau de chasse. Sur Honda à l'époque, l'Australien ne commet qu'un faux-pas, à Jerez, et ne manque jamais le podium le reste de l'année. Suffisant pour avoir l'avantage sur Jorge Lorenzo, honorable deuxième mais trop imparfait.

9e (ex aequo) - Jorge Lorenzo (2012) : 350 points

La saison suivante, Lorenzo lui-même reproduit ce qu'a réalisé Stoner en 2011 en marquant lui aussi 350 points. Il ne gagne "que" six fois (une course sur trois) mais ne manque le podium que deux fois et monte systématiquement sur la deuxième marche le reste du temps.

8e - Valentino Rossi (2002) : 355 points

La toute première saison de la nouvelle catégorie MotoGP est d'emblée marquante en termes de points glanés par le champion. Il s'agit en l'occurrence de Valentino Rossi, déjà titré en 500cc la saison précédente, et qui lui aussi ne commet qu'un seul faux-pas, à Brno. Le reste du temps, il ne connaît que la victoire (il en cumule 11) ou la deuxième place (quatre).

7e - Valentino Rossi (2003) : 357 points

Bis repetita la saison suivante pour Rossi, qui marque même deux points de plus en ne descendant cette fois jamais du podium !

Valentino Rossi figure quatre fois dans ce top 10 !

6e - Marc Márquez (2014) : 362 points

Onze ans plus tard, la saison MotoGP compte deux courses de plus et permet donc d'augmenter son capital de points. Le champion s'appelle désormais Marc Márquez et il se permet d'enchaîner dix victoires pour assommer le championnat avant de connaître une deuxième partie un peu plus irrégulière. Ses 13 succès de l'année constituent cependant, encore aujourd'hui, un record en MotoGP !

4e (ex aequo) - Valentino Rossi (2005) : 367 points

En 2005 et 2007, Rossi et Stoner totalisent le même nombre de points : 367. Pour l'Italien, 2005 est une saison quasiment identique à celle de 2002, avec un seul abandon, une présence permanente sur le podium le reste du temps et un total de 11 victoires.

4e (ex aequo) - Casey Stoner (2007) : 367 points

Pour Stoner, la saison du premier sacre conquis avec Ducati est un tout petit peu plus irrégulière mais il s'impose tout de même 11 fois et n'abandonne jamais.

3e - Valentino Rossi (2008) : 373 points

L'année suivante, Rossi réalise sa meilleure saison. Avec désormais 18 Grands Prix au programme, il s'impose une fois sur deux et empoche 20,7 points par course en moyenne, de quoi aisément le mener vers ce qui est son avant-dernier titre.

2e - Jorge Lorenzo (2010) : 383 points

Pour aller chercher son premier titre MotoGP, Lorenzo réalise la saison parfaite en 2010. Lui aussi gagne une fois sur deux, et il ne descend tout bonnement jamais plus bas que la quatrième place en course. Non seulement il établit un nouveau record en termes de total de points, mais assomme tout bonnement le championnat avec 138 longueurs d'avance sur le second.

1er - Marc Márquez (2019) : 420 points

Le record de Lorenzo tient neuf ans avant d'être pulvérisé par Márquez. L'Espagnol commet sa seule erreur à Austin, où il tombe alors qu'il mène la course. Lors des 18 autres courses, il gagne 12 fois et monte à six reprises sur la deuxième marche. Il empoche plus de 88,4% des points en jeu et s'octroie une avance colossale de 151 points sur le second. Alors au sommet de son art, il ignore qu'une fracture du bras va porter un coup d'arrêt à sa carrière quelques mois plus tard…