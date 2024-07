Les données du sprint sont parfois mal exploitées selon Michelin

Avant de prendre un repos bien mérité, les acteurs du MotoGP ont disputé un GP d'Allemagne assez mouvementé, marqué par de grosses chutes en essais et par la quatrième victoire de suite de Pecco Bagnaia, ayant fait suite à une glissade de Jorge Martín qui semblait pourtant avoir course gagnée. Tout cela au cours d'un week-end aux conditions météo changeantes, qui ont compliqué la tâche des équipes sur un tracé déjà très particulier avec seuls trois virages à droite.

Pour Motorsport.com, Piero Taramasso, responsable deux-roues de Michelin Motorsport, analyse les événements de ce week-end au Sachsenring, avec une constatation : toutes les équipes n'ont pas la même capacité, voire volonté, de tirer les enseignements des courses sprint, et cela se ressent dans une compétition aussi serrée qu'elle l'est aujourd'hui.

"Le Sachsenring est, avec Phillip Island, l'un des pires circuits pour les pneus. Il faut toujours être sur ses gardes, car il peut se passer des choses à l'avant comme à l'arrière", explique l'Italien. "Dimanche, j'ai été heureux de voir que tout s'est passé sans problème, car en plus d'être une piste très exigeante, nous avons dû faire face à des conditions météo très particulières : le vendredi, il faisait froid et il y avait du vent, le samedi, il faisait très chaud et le dimanche, la température a baissé à nouveau."

"Il n'a donc pas été facile pour les équipes de trouver de bonnes références. Malgré cela, la performance a été bonne, non seulement parce que nous avons battu tous les records, mais aussi parce que l'allocation a montré qu'elle était bien centrée."

Dans ce contexte, les choix de pneus ont été quasiment unanimes tant pour le sprint que pour la course longue. "Il était clair que pour le sprint, ils allaient tous choisir le pneu dur à l'avant et tendre à l'arrière. Malheureusement, l'avant a été mis quelque peu en difficulté parce que le soft arrière, en ayant beaucoup d'adhérence, a fini par pas mal pousser dessus. Après, on sait qu'au sprint, les pilotes ne partent pas pour gérer, mais attaquent du début à la fin, qui plus est avec des réglages qui ne sont pas encore optimisés."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dans la course de dimanche, avec le pneu medium à l'arrière, qui poussait moins, le même pneu dur à l'avant a fonctionné beaucoup mieux, précisément parce qu'il a permis d'avoir des motos mieux équilibrées. Le fait que la température ait été plus basse dimanche que samedi a peut-être aidé également."

"Mais ce que nous avons vu dans toutes les courses jusqu'à présent, c'est que ce qui aide beaucoup les équipes, ce sont les données collectées pendant le sprint, qui sont très précieuses pour la mise au point en vue du Grand Prix. En général, tout est toujours plus facile le dimanche que le samedi", poursuit Piero Taramasso, conscient néanmoins que les performances tendent à beaucoup changer entre le samedi et le dimanche, avec parfois de forts gains de performance mais parfois aussi des pilotes qui régressent.

"Les données du samedi sont très utiles et, après, il y a des équipes qui arrivent à les interpréter plus rapidement pour faire les bons changements et leurs pilotes gagnent beaucoup le dimanche. Mais il y en a d'autres qui les interprètent moins bien ou moins vite. Et il y a aussi celles qui ne les interprètent pas du tout : il m'est déjà arrivé de parler à certains qui m'ont dit qu'ils ne toucheraient à rien dans les réglages parce qu'ils avaient été performants au sprint. Pour moi, c'est une grosse erreur, car le risque est de perdre quelque chose dans une course plus longue tandis que, si les autres font ne serait-ce qu'un pas en avant, vous vous faites avoir et le dimanche ils sont devant."

"Je pense que c'est surtout cet aspect qui fait que l'on voit les valeurs changer entre la course du samedi et celle du dimanche. Aujourd'hui, tout se joue dans une fenêtre de deux ou trois dixièmes, il est donc fondamental d'essayer de s'améliorer et d'interpréter au mieux les données du samedi. Ceux qui savent le faire arrivent toujours à faire un grand pas en avant."