Dovizioso n'écarte pas Márquez : "Sous pression, il est encore meilleur"

Vice-Champion du monde par trois fois derrière Marc Márquez, Andrea Dovizioso est probablement le pilote MotoGP actuel qui connaît le mieux le champion espagnol et qui sait au plus profond de lui ce que signifie se confronter à une légende de ce calibre lorsque l'on tente de remporter le titre mondial. Et, aux yeux du pilote Ducati, Márquez est loin d'avoir dit son dernier mot malgré les 50 points de retard qu'il a cumulés sur Fabio Quartararo au championnat.

Parti à la faute au GP d'Espagne et forfait au GP d'Andalousie, le pilote Honda s'efforce à présent de soigner son épaule blessée dans l'espoir de revenir dans les meilleures conditions possibles à Brno, puis d'enchaîner avec les deux Grands Prix prévus en Autriche lors des deux semaines suivantes. Un terrain de jeu différent, qui ne favorisera pas forcément les mêmes concurrents, et dont l'Espagnol tentera de profiter au maximum afin de réduire son retard.

"Avant toute chose, il faudra voir dans quelle condition il arrivera à Brno, s'il pourra attaquer ou s'il aura encore de grosses limites. Ça fera une très grande différence", souligne Dovizioso. "Marc n'a fait d'erreurs qu'une seule fois dans sa carrière [en 2015, ndlr]. Toutes les autres années il avait l'avantage. Si on regarde son parcours, quand il est sous pression et qu'il a un objectif bien clair, à mon avis il est encore meilleur et fait moins d'erreurs."

"Je pense qu'il peut encore être en bagarre [pour le titre]", poursuit le pilote Ducati, qui reste aussi sur ses gardes quant à la forme de la concurrence sur les prochains Grands Prix. "Il faudra voir ce qu'il en sera des moteurs Yamaha, parce que c'est quelque chose qui doit être géré vu la situation dans laquelle on est. Ils savent bien quelle est la situation et ils la connaîtront encore mieux quand ils contrôleront les moteurs, mais cette chose-là peut influencer le championnat."

"C'est vrai que Quartararo a 50 points, c'est beaucoup. Il est en forme, il sera rapide sur toutes les pistes, oui, et nous on est un peu loin en ce moment après ces deux courses, mais vu le championnat dans lequel on est, vu les différentes situations et le pneu qu'il y a actuellement, je pense que c'est complètement ouvert pour tous les pilotes", assure Andrea Dovizioso.

Le nouveau pneu arrière reste immanquablement au centre de la réflexion du pilote Ducati, sans doute le plus en délicatesse actuellement avec la nouvelle carcasse et les changements qu'elle impose dans la gestion de la moto. "Le pneu a tout changé. Je pense que nos adversaires sont beaucoup plus forts, particulièrement les Yamaha et les Suzuki comme on le savait avant la saison", observe-t-il, refusant pour cette raison de voir les trois prochains Grands Prix, à Brno et au Red Bull Ring, comme lui étant assurément favorables malgré le palmarès de Ducati sur place.

"Parler de bonnes pistes pour nous, ça vient dans un deuxième temps. D'abord, il faut qu'on règle ce qu'on ne fait pas parfaitement", prévient-il, alors qu'il n'a pu marquer que 26 points sur les deux premières manches. "Sur ces deux courses on a beaucoup travaillé, je ne dirais pas que c'est trop mais ça n'est pas la meilleure façon de faire la saison. Seulement, quand il faut créer une base, ce qu'on a fait pendant ces deux semaines est normal."

Le titre, y pense-t-il ? "Il le faut, car on a une grande chance nous aussi. Certes, si on veut regarder les choses d'une seule façon, Quartararo a remporté deux victoires, mais on sait comment est le MotoGP, chaque piste est une histoire à part entière alors c'est ouvert, c'est certain", assure Dovizioso.