Rossi aimerait voir Dovizioso pilote d'essais chez Yamaha

Le leader actuel du MotoGP ne sait toujours pas s’il sera sur la grille en 2021. Andrea Dovizioso a pris la décision de quitter Ducati, sans avoir de "plan B" défini. Certaines portes se sont déjà refermées, comme chez Yamaha SRT. Le nom de Dovizioso a été évoqué chez Aprilia, qui ne pense pas avoir le budget pour le recruter.

S’il ne trouve pas une place de titulaire, Dovizioso pourrait prendre une année sabbatique ou devenir pilote de tests. Plusieurs constructeurs s'intéressent à lui et Valentino Rossi pense qu’il pourrait apporter beaucoup à Yamaha.

"Au sujet de Dovi [dans le rôle de pilote d’essais], c’est certain," estime Rossi. "Je signerais immédiatement pour avoir Dovi comme pilote de tests. Mais je pense, et j’espère, qu’il trouvera un guidon en compétition, parce que je pense qu’il est encore assez jeune et performant pour continuer la compétition."

Yamaha aura-t-elle une place pour Dovizioso ?

Yamaha peut déjà compter sur Jorge Lorenzo pour ses tests, mais le Majorquin n’a plus roulé depuis le mois de février. Ce choix a étonné Valentino Rossi et Fabio Quartararo tandis que Yamaha, qui n’a plus d’équipe d’essais basée en Europe, a évoqué des problèmes logistiques causés par la pandémie de COVID-19. Lorenzo devrait participer aux essais de Michelin sur le circuit de l’Algarve, au mois de novembre.

Il y a quelques jours, Lorenzo a confié à Motorsport.com sa volonté de prolonger son contrat pour la saison 2021, ce qui pourrait barrer la route à Dovizioso. D’autres options existent pour l’Italien, chez Honda ou Suzuki. Álex Rins aimerait le voir intégrer son équipe.

"C’est sûr que c’est une option intéressante, ce serait parfait d’avoir Sylvain [Guintoli] et Dovizioso, parce que Dovi a beaucoup d’expérience et qu’il connaît les autres moto," souligne le troisième du Grand Prix de Saint-Marin.