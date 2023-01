Ducati attend plus de Jorge Martín en 2023

Charger le lecteur audio

Après une longue hésitation, Ducati a préféré Enea Bastianini à Jorge Martín aux côtés de Pecco Bagnaia dans son équipe d'usine pour la saison 2023. Le choix pourrait sembler évident au vu des chiffres : Bastianini a remporté quatre courses avec une Ducati vieille d'un an et terminé sur le podium du championnat en 2022, tandis que Martín a payé plusieurs erreurs et n'a terminé la saison qu'au neuvième rang, sans aucun succès.

Si Ducati a laissé sa chance à Martín pendant de longs mois, c'est pour prendre en compte les difficultés d'adaptation de l'ensemble des pilotes au modèle 2022, qui pouvait donner un avantage à Bastianini dans les premiers mois l'année dernière, mais aussi parce que le pilote Pramac avait impressionné au cours de sa première saison en 2021, avec une première victoire et le statut de meilleur rookie dans une campagne pourtant très perturbée par une blessure.

La saison 2022 a néanmoins montré que Martín devait progresser pour jouer régulièrement les premières places. Redoutable en qualifications avec cinq poles – autant que Pecco Bagnaia –, le Madrilène a souvent brillé en début de course, ce qui a fait de lui le quatrième pilote ayant mené le plus de tours en 2022, mais il a payé une certaine irrégularité et chuté sept fois avant l'arrivée. À l'aube de sa troisième saison en MotoGP, Ducati attend désormais de lui des performances plus solides pour assurer de gros points.

"Il ne fait aucun doute que Jorge est l'un des pilotes les plus rapides", a déclaré Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati, au site officiel du MotoGP. "On l'a vu avec les nombreuses pole positions qu'il a obtenues [en 2022] ! Il y a probablement [eu] des moments difficiles pour essayer de régler la moto 2022 dans la première partie [de la saison], ce qui a créé certaines difficultés que l'équipe a dû surmonter."

"On a vu qu'après quelques courses, ces difficultés ont été surmontées et on a vu que Zarco était aussi très bon, Luca Marini a aussi fait de très bonnes choses avec cette moto. Il a fallu un peu plus de temps et je pense que c'est probablement une combinaison de choses entre la moto en début de saison et le fait que Jorge doive encore trouver comment être constant jusqu'à la fin de course."

"Même à Valence, certes il était sur le podium, ce qui était fantastique, mais je pense qu'il voulait gagner. On voit ses chronos, on voit son potentiel, mais d'une façon ou d'une autre, lui, son équipe et son chef mécanicien doivent trouver quelque chose pour qu'il reste jusqu’à la fin aussi rapide qu’il l’est dans la première moitié de la course."

Pecco Bagnaia et Jorge Martín

Le profil de Jorge Martín pourrait pourtant le transformer encore plus en pilote du samedi cette année avec l'arrivée des courses sprint. Ciabatti estime que ces dernières seront taillées pour le Madrilène avec leur nombre de tours deux fois inférieur à l'épreuve du dimanche : "Certains pilotes [sont] super rapides dans la première moitié de course, comme Jorge Martín par exemple, et ils pourraient en profiter parce que ce sont des pilotes assez explosifs. Malheureusement, Jorge n'a pas réussi à tout assembler jusqu'aux deuxièmes parties des courses pour le moment, mais il reste l'un des meilleurs jeunes pilotes."

Davide Tardozzi, team manager de l'équipe Ducati officielle, garde lui aussi un œil sur l'ensemble des pilotes de la marque. Il se concentrera naturellement sur Pecco Bagnaia, qui doit selon lui encore gagner en constance malgré le titre conquis en 2022, et la recrue Enea Bastianini, mais suivra de près les prestations des pilotes satellites, dont Jorge Martín.

"Honnêtement, j'attends des progrès de la part de tout le monde, à commencer par Pecco", a confié Tardozzi. "Je pense vraiment qu'il sera plus régulier au début de la saison et qu’il a beaucoup appris de ses erreurs [en 2022]. Enea souhaite quant à lui montrer qu'il peut aussi être champion, mais tous les pilotes Ducati nous ont montré beaucoup d'enthousiasme."

"Jorge Martín souhaite évidemment nous montrer que nous avons commis une erreur en ne le faisant pas venir dans l'équipe d'usine. Il y a beaucoup de motivation. Álex Márquez veut, lui, montrer que ce qu'il a réalisé avec un autre constructeur jusqu'à présent en MotoGP n'était pas sa faute. J'attends aussi beaucoup de progrès de la part de Marini, Bezzecchi et Di Giannantonio. Tous nos pilotes auront la motivation de montrer quelque chose."

Cette motivation ne permettra cependant à aucun de ces pilotes de rejoindre l'équipe officielle immédiatement puisque Pecco Bagnaia et Enea Bastianini sont tous deux sous contrat jusqu'en 2024. Clairement insatisfait d'avoir été snobé pour la place libérée par Jack Miller, Jorge Martín pourrait avoir des envies d'ailleurs et des rumeurs l'annoncent déjà chez Yamaha...

Avec Léna Buffa