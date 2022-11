Stats - Quels sont les pilotes qui ont le plus chuté en 2022 ?

Charger le lecteur audio

La Dorna tient un compte précis des chutes dans les trois catégories du Championnat du monde et le promoteur en a totalisé 335 en MotoGP en 2022, un nombre record. Il est néanmoins à pondérer puisque 20 Grands Prix étaient au programme, là aussi un record. La moyenne de chutes par week-end de course a été de 16,7, moins que les 17,4 de la saison 2017.

Deux débutants figurent parmi les pilotes les plus souvent partis à la faute. Darryn Binder a cumulé un total de 27 chutes et surtout sept en course, tandis que Marco Bezzecchi, Rookie de l'année, est tombé 23 fois. Seul Jorge Martín est parti à la faute aussi souvent que Binder les dimanches après-midis, même si le Madrilène a fait les frais d'une erreur de Pecco Bagnaia au Grand Prix du Qatar.

L'Italien a cumulé cinq abandons sur chute en 2022, du jamais-vu pour un Champion du monde. Il a lui aussi été pris dans un accrochage dont il n'était pas responsable, quand Takaaki Nakagami l'a percuté au départ du Grand Prix d'Espagne. En comptant toutes les séances, Bagnaia est tombé 14 fois, le double de Fabio Quartararo. Ce dernier a connu quatre chutes en course, dont deux à Assen et une où il n'a pas pu éviter Marc Márquez, sur le MotorLand Aragón.

La Honda a confirmé son statut de "moto avec laquelle il faut tomber si on veut trouver la limite", comme la perçoit Marc Márquez. Ce dernier totalise 18 chutes en 14 Grands Prix disputés, tandis que Pol Espargaró et Álex Márquez en comptent tous les deux 21. Takaaki Nakagami a été piégé 12 fois mais il a lui aussi payé une absence en fin d'année, pendant quatre épreuves.

À l'inverse, l'Aprilia semble être la moto la plus stable puisqu'Aleix Espargaró et Maverick Viñales sont les seuls pilotes ayant disputé toute la saison à ne pas être tombés en course. Viñales n'a connu sa première chute de l'année qu'en Q1 au GP d'Aragón, 15e manche du calendrier. Espargaró est parti à la faute bien plus souvent, à 14 reprises, mais jamais quand des points étaient en jeu.

Enea Bastianini compte un total de 18 chutes qui le place parmi les cinq hommes les plus souvent à terre cette année, mais 14 d'entre elles sont survenues avant la pause estivale, et il a par la suite été plus régulier. Johann Zarco est lui aussi tombé 18 fois, trois de plus que Martín mais avec moins de conséquences puisque les bévues du Français se sont surtout concentrées sur les essais. Cinq représentants de Ducati figurent parmi les dix pilotes qui ont le plus chuté, un ratio supérieur à celui des Desmosedici sur la grille, puisque "seul" un tiers du plateau dispose de cette machine.

Les chutes en 2022, par pilotes :

Les chutes en 2022, par circuits :

Grand Prix Total En course Qatar 15 5 Indonésie 11 1 Argentine 10 3 Amériques 18 2 Portugal 28 7 Espagne 16 5 France 26 7 Italie 15 4 Catalogne 15 7 Allemagne 15 4 Pays-Bas 17 4 Grande-Bretagne 12 2 Autriche 17 6 Saint-Marin 18 7 Aragón 14 2 Japon 17 3 Thaïlande 11 2 Australie 6 4 Malaisie 26 4 Valence 28 7

C'est bien en course que les pilotes prennent le plus de risques : 86 chutes sont survenues après l'extinction des feux le dimanche, contre 35 en EL1, 50 en EL2, 68 en EL3, 26 en EL4, 32 en Q1, 19 en Q2 et 19 pendant le warm-up. La donne pourrait changer l'année prochaine avec le nouveau format, qui prévoit une séance d'essais en moins et surtout l'arrivée des courses sprint.

Cette nouveauté ne touchera que le MotoGP, celle où les chutes ont été les moins nombreuses en 2022, alors que les deux autres catégories n'avaient pas d'EL4. La Dorna a comptabilisé 343 chutes en Moto3 (dont 116 en course) et 428 en Moto2 (144 en course).

