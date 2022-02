Ducati dévoile la livrée de ses motos 2022

Charger le lecteur audio

Surprise ! Une semaine avant la tenue de sa présentation officielle, Ducati a dévoilé les premières images des motos de son équipe d'usine, via deux photos et une vidéo.

Alors que débute ce lundi le Shakedown du test de Sepang, réunissant une partie des pilotes MotoGP et les essayeurs des six constructeurs, Michele Pirro roule actuellement avec une machine noire et sans ornement. Il reprend ainsi la préparation de la saison à venir, après les premiers essais d'intersaison organisés à Jerez au mois de novembre et qui avaient déjà permis d'évaluer des nouveautés ayant globalement recueilli l'assentiment des pilotes.

Les titulaires de la marque de Borgo Panigale sont quant à eux attendus en piste samedi et dimanche, avant qu'ait pu se tenir ce traditionnel lancement. Celui-ci a en effet été repoussé après la contamination de Jack Miller par le COVID-19, un test positif ayant retardé le départ de l'Australien de son pays et poussé son équipe à reporter de quelques jours son événement afin qu'il puisse y prendre part.

L'impatience des observateurs et des fans est toutefois en partie assouvie dès aujourd'hui, parce que Ducati a livré les premiers clichés de sa Desmosedici dans sa robe 2022. Une livrée en réalité très similaire à celle de la saison dernière, avec une large présence du sponsor Lenovo sur les flancs de la machine qui arbore fièrement son rouge traditionnel.

La livrée Ducati 2022

Depuis le début des présentations des équipes MotoGP, le 15 janvier avec le team Gresini, les événements se sont enchaînés. Une seule formation n'a pour l'heure pas annoncé de date pour son lancement, en l'occurrence le team VR46, qui intègrera justement le groupe Ducati cette saison. Au total, huit machines de la marque seront alignées, représentant un tiers du plateau MotoGP.

Le constructeur italien fait office de favori sur la base de sa fin de saison tonitruante en 2021. Pecco Bagnaia avait en effet remporté quatre des six derniers Grands Prix, manquant de peu une cinquième victoire lorsqu'il est parti à la faute à Misano alors qu'il était en tête. Cette chute s'était avérée décisive dans l'attribution du titre à Fabio Quartararo, mais le pilote italien a affiché une solidité qui le place sur un piédestal avant le coup d'envoi du nouveau championnat.

Ducati est globalement en position de force, ayant réussi à faire fortement progresser sa Desmosedici au point d'obtenir des triplés en fin de saison dernière, tant en qualifications qu'en course. L'apport de trois équipes satellites renforce toujours plus le travail de groupe mené sur la machine italienne, désormais crainte par l'ensemble du plateau, 15 ans après le titre décroché par Casey Stoner.

Calendrier des présentations MotoGP

Équipe Date Lieu Gresini Racing MotoGP 15 janvier Faenza Photos | Vidéo WithU Yamaha RNF MotoGP Team 24 janvier, 16h Vérone Photos | Vidéo Red Bull KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Tech3 KTM Factory Racing 27 janvier, 10h En ligne Photos | Vidéo Pramac Racing 2 février, 15h Monster Energy Yamaha MotoGP 4 février, 8h30 Sepang Team Suzuki Ecstar 4 février, 10h Sepang Ducati Lenovo Team 7 février, 16h En ligne Photos | Vidéo Repsol Honda Team 8 février En ligne LCR Honda 9 février, 10h30 En ligne Aprilia Racing 10 février VR46 Racing Team ?