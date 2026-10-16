MotoGP

Ducati ne doute pas qu'Aprilia finira par donner des consignes : "C'est logique"

La situation interne chez Aprilia fait de plus en plus parler d'elle alors qu'il ne reste plus que cinq Grands Prix MotoGP à disputer en 2026. Le team manager de l'équipe officielle Ducati estime que des consignes d'équipe finiront par être appliquées entre Jorge Martín et Marco Bezzecchi.

Rubén Carballo Rosa

Publié: 16 oct. 2026, 13:30

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Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Le championnat MotoGP s'approche peu à peu de la fin, et la lutte pour les titres pilotes et constructeurs s'intensifie de plus en plus. Les faux pas d'Aprilia, qui dispose pourtant toujours d'une moto dominante sur différents circuits, comme on l'a encore vu en Indonésie, ainsi que la remontée spectaculaire de Marc Márquez depuis le Mugello, en mai, ont rendu le championnat passionnant à l'approche des cinq dernières manches de la saison, qui auront lieu en Australie, en Malaisie, au Qatar (si la course est maintenue), au Portugal et à Valence.

Après les revers qu'il a dû surmonter lors du sprint de samedi, Jorge Martín s'est repris dimanche en décrochant une troisième place qui lui a permis de repasser en tête du classement général, avec 355 points. Marc Márquez a quant à lui surmonté ce qui s'annonçait comme son week-end le plus difficile, le terminant avec un retard inchangé de deux points sur le Madrilène. Quant à Marco Bezzecchi, il a de nouveau goûté aux joies de la victoire dimanche, pour la première fois depuis le Mugello, et se maintient à 46 points de la tête.

La situation est donc très claire : c'est une Ducati contre deux Aprilia, dans une bataille où certaines Desmosedici et le reste des RS-GP peuvent s'immiscer ponctuellement, comme on l'a également vu en Indonésie. Le fait qu'il s'agisse d'un "deux contre un" suscite beaucoup de débats depuis plusieurs semaines sur la manière dont Aprilia va gérer sa stratégie dans cette phase finale de la course au titre : la question de savoir s'il y aura des consignes d'équipe plane dans l'air.

Car, même si Bezzecchi conserve des chances mathématiques, il paraît compliqué qu'il puisse combler plus de 40 points de retard sur deux pilotes. Il le concédait lui-même dimanche : "Le championnat du monde est plus perdu que gagné, mais je ne jette pas l'éponge."

De son côté, Martín dispose d'options nettement plus réalistes face à un Márquez qui ne faillit jamais, et qui, lorsqu'il se fixe pour objectif de marquer les 37 points d'une double victoire, est infaillible, comme on l'a vu en Aragón, à Misano ou au Japon.

Marc Márquez (Ducati Team)

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez lui-même a souligné à plusieurs reprises, et l'a encore fait dimanche en Indonésie, qu'il se bat contre deux Aprilia, ce qui tend à mettre la pression sur le constructeur de Noale en rappelant que de gros points peuvent être perdus entre Martín et Bezzecchi.

Et celui qui a évoqué les éventuelles consignes d'équipe, c'est le team manager du nonuple champion du monde, Davide Tardozzi. Le responsable italien a abordé la question à Lombok, dans des déclarations à Sky Sport MotoGP, et a affirmé qu'il ne doutait pas qu'Aprilia finirait par imposer des consignes internes, ce qu'il juge tout à fait logique.

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"Chez les autres, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ils ont tout à fait le droit de donner des consignes à leurs pilotes. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils le feront, tôt ou tard, car cela me semble juste et logique. Je le ferais moi-même, cela me paraît évident", a commencé par dire Davide Tardozzi.

Rappelons que Tardozzi possède lui-même une certaine expérience des consignes d'équipe chez Ducati. En 2017, il occupait déjà le poste de team manager lorsque le fameux "mapping 8" a été présenté à Jorge Lorenzo en Malaisie et à Valence, alors qu'Andrea Dovizioso se battait pour le titre contre Marc Márquez.

Davide Tardozzi, team manager Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

De même, Tardozzi était également à la tête de l'équipe lorsqu'il s'est placé devant la moto de Jorge Martín lors des essais du Grand Prix de Valence 2023 afin qu'il ne parte pas derrière Pecco Bagnaia, alors que les deux pilotes se disputaient le titre.

Bien sûr, il y a une grande différence entre donner des consignes d'équipe à quelqu'un qui n'est plus en lice pour le titre, comme ce fut le cas pour Lorenzo, et à un pilote qui a encore des chances mathématiques de l'emporter, comme c'est le cas pour Bezzecchi. Cependant, Tardozzi a également saisi l'occasion pour rappeler que, par le passé, Ducati avait également fait preuve de fair-play en ne donnant pas la priorité à ses pilotes officiels par rapport à ses pilotes satellites, faisant référence au moment où Martín avait été sacré avec Pramac devant Bagnaia en 2024.

"Il est clair que, par le passé, nous avons toujours démontré que nous avions tout donné à nos pilotes satellites lorsque nous nous battions face à eux. Pour nous, le plus logique était de traiter tous nos pilotes sur un pied d'égalité, sans faire de distinction. Ici, en revanche, ils sont en compétition avec une autre marque, j'espère donc qu'ils pourront prendre ce genre de décision", a précisé l'Italien.

La question est désormais de savoir ce que fera Aprilia. Le constructeur de Noale a maintenu jusqu'à présent une politique constante : celle de ne pas donner d'ordres afin de ne pas privilégier l'un ou l'autre de ses pilotes entre Martín et Bezzecchi, du moins tant que tous deux conservent des chances mathématiques.

Pour l'instant, ils se sont contentés d'essayer d'appliquer une stratégie de respect entre leurs quatre pilotes, y compris ceux du team Trackhouse, afin d'éviter des scènes telles que le contact entre Marco Bezzecchi et Raúl Fernández que l'on a pu voir lors du sprint en Indonésie.

Cela dit, Fabiano Sterlacchini, directeur technique, a reconnu dimanche dernier qu'Aprilia devra désormais se demander, dans les semaines à venir, si elle va finalement appliquer des "directives" pour donner la priorité à celui qui a le plus de chance de l'emporter, à savoir Jorge Martín.

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