Pas encore l'heure des consignes d'équipe chez Ducati

"Pas de consignes d'équipe ?". La question qu'Aleix Espargaró a posée à Pecco Bagnaia et Enea Bastianini dans la pièce d'accès au podium, quelques instants après l'arrivée de la course d'Aragón, faisait écho à l'interrogation générale à la suite du nouveau duel qui a opposé les deux pilotes du groupe Ducati.

Contrairement à deux semaines plus tôt, à Misano, où Bagnaia avait fermement répliqué au dépassement du pilote Gresini, cette fois le Turinois a renoncé à toute contre-attaque, optant pour la sagesse dans un contexte qu'il trouvait risqué. Contrairement à Bastianini, il savait depuis le tout début de la course que Fabio Quartararo était hors-jeu et qu'une deuxième place était donc déjà synonyme d'une excellente opération au championnat.

Les responsables de Ducati savent bien que leur leader a été privé de justesse de cinq points de plus en étant dépossédé des commandes par son collègue à quelques virages de l'arrivée, néanmoins ils estiment qu'il est encore trop tôt pour instaurer des consignes. S'en tenant à leur position, loin de l'agacement exprimé par le patron du groupe Claudio Domenicali à Misano, les responsables du programme de course entendent laisser leurs pilotes libres de se battre pour le moment.

"Je dois dire qu'ils ont fait le show", a commenté Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, auprès de Sky MotoGP en Italie. "Enea semblait en difficulté avec l'arrière, pourtant il a fait un très beau dépassement. Évidemment, cela aurait été mieux de ramener cinq points de plus pour le titre pilotes, mais je crois que cela a été une très belle journée pour Ducati : nous avons repris 20 points à Quartararo et il en reste dix à récupérer en cinq courses. Je suis satisfait de la performance de mes pilotes et de nos motos."

"Il y a des gens qui pensaient que Ducati allait donner des consignes d'équipe, [mais ce résultat] montre que ça n'est pas vrai", a renchéri Paolo Ciabatti, directeur sportif, au micro de Canal+. "Il est vrai que nous aurions peut-être préféré reprendre cinq points de plus, mais en ce moment nos pilotes sont libres de faire leur course. Ils doivent seulement ne pas faire de bêtise entre pilotes Ducati et pour le reste, ils peuvent faire ce qu'ils veulent."

"Bien entendu, Pecco a une plus grande chance de remporter le titre qu'Enea, qui est un petit peu derrière, et pour lui ça aurait donc été mieux de terminer à la première place. Mais comme toujours, Enea est super fort dans les derniers tours et il a été plus rapide, donc Pecco n'a pas voulu prendre le moindre risque pour essayer de le repasser car c'était trop risqué."

Cette victoire est la quatrième de Bastianini cette saison et elle le ramène à 48 points du leader du championnat, ce que lui-même juge être un écart trop important pour conserver de véritables chances. Le fait est que la balance n'a eu de cesse de pencher en faveur de Bagnaia depuis cinq courses. Le pilote turinois a empoché 120 points, contre 39 pour Quartararo, si bien que son déficit est passé de 91 à dix unités en l'espace de trois mois. Il a désormais une possibilité de prendre les rênes, dès la prochaine épreuve.

"Nous reprenons des points sur Fabio, qui a été très malchanceux, et nous en sommes à dix points à cinq courses de la fin. La lutte pour le championnat ne fait que se resserrer", observait encore Paolo Ciabatti dimanche. "Nous étions à 91 points il y a cinq courses, c'était presque impossible. Maintenant nous en sommes à dix points et c'est donc vraiment possible. Fabio a toujours l'avantage d'être en tête mais nous avons repris 81 points en cinq courses, c'est beaucoup."

Pour la première fois depuis 15 ans, le titre pilotes pourrait donc bel et bien revenir à Borgo Panigale si la tendance actuelle devait se poursuivre. Est-ce à dire qu'il est temps de prendre la mesure de l'enjeu et qu'une stratégie se mettra en place plus tard ? "Nous verrons", répond le directeur sportif. "Bien entendu, il est très important pour Ducati de gagner le titre pilotes car nous ne l'avons gagné qu'une fois, en 2007 avec Casey [Stoner], donc ça fait longtemps. Alors nous verrons. Évidemment, nous devons maximiser les possibilités de reprendre des points à Fabio et nous verrons ce qui se passe, mais pour le moment nous savourons simplement ce résultat et le titre constructeurs."

"Je dis toujours que les pilotes sont mes principaux collaborateurs, et il faut toujours demander aux collaborateurs des choses qu'ils peuvent accepter de faire", a quant à lui ajouté Gigi Dall'Igna. "Je ne pense pas que ce soit encore le moment de faire certains choix. Je crois qu'il faudra le faire probablement plus tard, si nous devions en avoir besoin. Mais je crois qu'Enea a fait une grande course et qu'il mérite cette victoire."

La domination de Ducati ne fait en tout cas plus aucun doute, la marque n'ayant jamais manqué le podium depuis le début du championnat et comptant à ce stade dix victoires en 15 courses. La première conséquence, sans surprise, est que le championnat constructeurs est donc d'ores et déjà clos, l'avance de la marque italienne étant déjà particulièrement nette.

"Je suis très satisfait. Bien entendu, nous nous y attendions cette année", a salué Paolo Ciabatti, "surtout en voyant la série victorieuse de Ducati. C'est notre dixième victoire cette année, Pecco en a six et Bastianini quatre, donc cela nous a véritablement aidés à remporter ce titres constructeurs, le troisième consécutif, le quatrième dans l'Histoire de Ducati. C'est bien de le faire à cinq courses de la fin et nous pouvons maintenant nous concentrer sur le titre des pilotes et aussi celui des équipes."

