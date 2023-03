Ducati imprime déjà sa marque au test de Portimão

Charger le lecteur audio

Après de premiers tests avec les pilotes titulaires à Sepang le mois dernier, les équipes sont de retour en piste pour deux jours à Portimão ce week-end, pour le dernier test de pré-saison, sur le circuit qui accueillera le premier Grand Prix de l'année dans deux semaines.

Au cours de ces premières heures, les pilotes se sont pour la plupart contentés de relais courts pour mener leurs essais mais les équipes ont également prévu de préparer le Grand Prix du Portugal au cours du week-end, avec des simulations de course et surtout de sprint, la grande nouveauté de la saison. Les pilotes Ducati ont passé toute la matinée en tête, la première place changeant de mains plusieurs fois entre Luca Marini et Pecco Bagnaia.

Le dernier mot est finalement revenu au pilote VR46. À 13h30 sur place (14h30 en France métropolitaine), Marini devance Bagnaia, Fabio di Giannantonio et Jorge Martín, tous séparés par moins d'un dixième. Derrière ces quatre pilotes Ducati roulant chacun pour une équipe différente, on retrouve Maverick Viñales avec son Aprilia, devant Álex Márquez, Miguel Oliveira et Fabio Quartararo, déterminé à travailler sur le rythme de la Yamaha sur un tour ce week-end, ayant été à la peine dans ce domaine au test de Sepang.

Enea Bastianini a complété un top 10 dans lequel Ducati a placé sept de ses huit machines. La matinée du nouveau pilote de l'équipe officielle n'a pas été parfaite puisqu'il a dû arrêter sa Ducati au virage 4 en raison d'un problème technique. Parmi les autres incidents, on dénombre plusieurs chutes : Pol Espargaró au virage 5, son frère Aleix Espargaró au virage 1, Johann Zarco au virage 13, Raúl Fernández au virage 15 et Maverick Viñales dans la dernière courbe.

En quête de réponses après un test de Sepang loin de dissiper tous les doutes, Honda a positionné trois de ses représentants aux portes du top 10, avec Álex Rins 11e devant Joan Mir et Marc Márquez. Zarco occupe la 15e place après sa chute devant Brad Binder, lointain premier pilote KTM du classement. Aleix Espargaró s'est fait discret avec le 18e temps, à plus d'une seconde de la tête.

Test Portimão, Jour 1 - Le classement à 13h30