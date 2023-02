Quartararo se voit distancé sur le tour lancé, "un désastre"

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo a eu le sourire depuis le début des essais en Malaisie, affichant ouvertement sa satisfaction face au gain de vitesse de pointe perceptible sur sa Yamaha. Pourtant, le classement final ne fait pas honneur à cette amélioration ni aux progrès d'ensemble de la version 2023 de la M1, le Français n'occupant que la 17e position au classement cumulé des trois jours passés à Sepang, et son coéquipier Franco Morbidelli la 20e.

"J'ai des sentiments partagés", a admis Quartararo en débriefant la dernière journée au micro du site officiel du MotoGP. "En pneus neufs, c'est un désastre." Et le pilote Yamaha de décrire son bilan contrasté : "Je suis très content de la vitesse de pointe, qui est quelque chose que je demandais depuis longtemps. On avait aussi beaucoup de choses à essayer et je suis très content d'avoir testé beaucoup de pièces. Mais aujourd'hui mes sensations n'ont pas été très bonnes. Elles l'ont été dans certains domaines, je suis super content [du rythme] en pneus usés ; avec pratiquement 22 tours dans les pneus, j'étais à 0"0. Par contre, quand on a mis un pneu neuf, ça a été un cauchemar."

Le Champion du monde 2021 a tenu bon ce matin, au point qu'à 14h il occupait une huitième place encore honorable, à quatre dixièmes du leader. Cependant la suite de la journée l'a vu dégringoler jusqu'au fond du classement, lui qui a réédité son chrono de vendredi sans l'améliorer (seul Miguel Oliveira est dans son cas) et qui n'a pas réussi à se mesurer au reste du plateau au moment où les pneus tendres ont été sortis des cartons. Avec la pluie qui a limité le temps de piste samedi, il en restait suffisamment en stock pour que le pilote Yamaha prenne un coup de massue après l'autre au gré des attaques de ses adversaires.

"On n'a aucune idée de la raison pour laquelle on est si loin. On a essayé de faire un time attack, c'est bien ça le plus gros problème", s'inquiète-t-il, classé à une seconde du meilleur temps. "Si je ne regarde pas l'écran et les chronos, j'ai l'impression d'être en petits 1'58, mais quand je regarde je vois que je suis en petits 1'59. Ça n'est pas comme si je rentrais au stand en disant que je perds l'avant partout ou que je n'ai pas de grip : je ne sais pas ce qui se passe et c'est le plus gros problème, le plus gros point d'interrogation."

Et Fabio Quartararo n'a pas l'intention de laisser ce problème dans ce coin : c'est à ses yeux un sujet majeur à un mois et demi du début d'un championnat qui confrontera les pilotes à 21 séances de qualifications, mais aussi 21 courses sprint d'une vingtaine de minutes qui demanderont d'être d'emblée dans le bon groupe.

"Il faut qu'on comprenne quel est le problème, car les qualifications sont chaque année plus importantes et on a chaque année plus de problèmes dans ce domaine. Avec la course sprint, en particulier, ça va être très important", souligne-t-il. "Tous les ans, on a beaucoup perdu en qualifs : en 2019, pour ma première année, j'avais fait beaucoup de pole positions, et aujourd'hui c'est impossible et le pire c'est qu'on ne sait pas pourquoi."

"L'écart est grand dans le time attack, mais sur le rythme je sens que je suis plutôt fort. Sauf que si on ne se qualifie pas bien, c'est comme pour nous aujourd'hui, on ne peut pas se battre pour la victoire, ni même pour le top 5. C'est ce sur quoi on va devoir travailler à Portimão, pour comprendre comment améliorer le rythme sur un tour."

Voilà donc un premier point déjà inscrit sur la feuille de route du prochain test de cette pré-saison : Yamaha a un mois pour se préparer et "remettre les compteurs à zéro" à l'appel de son leader, avant que Portimão ne livre à son tour son verdict lors des deux derniers jours d'essais précédant le coup d'envoi du championnat.