EL1 - Álex Márquez signe le meilleur temps puis chute

Le MotoGP est sur le MotorLand Aragón pour un deuxième week-end consécutif et c'est dans des conditions bien meilleures qu'il y a une semaine que cette première séance d'essais s'est déroulée. La température de la piste était de 19°C, sept unités de plus qu'au début des EL1 il y a une semaine, offrant ainsi beaucoup plus d'adhérence aux pilotes et leur évitant aussi les chutes, sauf pour Álex Márquez dans les derniers instants de la séance. Le plateau a également profité de conditions plus proches que celles attendues en course, ce qui a facilité le travail sur les pneus.

Les pilotes ont majoritairement choisi un pneu tendre à l'avant et un médium à l'arrière pour leur premier relais, et ce sont d'abord les représentants du team SRT, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, qui se sont échangés la première position, avant que Jack Miller établisse une référence en 1'49"266. Le pilote Pramac a ensuite été battu par Maverick Viñales, à nouveau le seul pilote de l'équipe Yamaha officielle ce week-end, Valentino Rossi devant rester à l'isolement en raison de son test positif au COVID-19.

Les Honda ont pris le pouvoir à la fin de ce premier run, d'abord avec Takaaki Nakagami, fraîchement reconduit chez LCR pour deux saisons, ensuite avec Álex Márquez, premier pilote à passer sous la barre des 1'49, grâce à un chrono de 1'48''953. L'Espagnol est très attendu ce week-end, après deux podiums consécutifs et surtout une spectaculaire remontée durant le classement au Grand Prix d'Aragón. Nakagami, qui souhaitait se plonger dans les données de l'Espagnol, a pris l'avantage à la fin de son premier relais, pour 0''331.

Pour le deuxième run, les pilotes ont une nouvelle fois majoritairement opté pour un tendre à l'avant et un medium à l'arrière, même si certains, comme Álex Márquez, ont fait le choix inverse. En fin de séance, le pilote Repsol Honda a repris la première place, en étant le seul à se lancer dans l'exercice du time attack. Dans le tour suivant, alors qu'il était en mesure d'améliorer son temps, il a chuté au dernier virage, où il arrivait pourtant à prendre une trajectoire plus serrée que les autres pilotes en course dimanche.

Des Yamaha discrètes, des Ducati toujours en retrait

Malgré cette erreur, Márquez a conservé la première place devant Nakagami, qui assure le doublé à Honda. Joan Mir, leader du championnat, a été l'un des rares pilotes à améliorer son temps durant son deuxième run, pour remonter à la troisième position.

Les Yamaha, dominatrices pendant les essais la semaine dernière, se montrent plus discrètes avec la cinquième place pour Franco Morbidelli, devant Maverick Viñales. Fabio Quartararo s'est concentré sur le rythme de course et il ne pointe qu'au 17e rang. Le Français n'a pas encore roulé avec le pneu medium à l'avant, qui lui a posé problème durant le Grand Prix d'Aragón en raison d'une pression trop élevée. Il a été l'un des rares à partir à la faute dans cette séance, en devant emprunter un échappatoire.

Jack Miller a réalisé le septième temps au guidon de la seule Ducati présente dans le top 10. Il devance les frères Espargaró, Aleix et Pol. Cal Crutchlow complète le top 10. En fin de séance, l'Anglais s'est arrêté sur le bord de la piste en raison d'un problème technique. Johann Zarco a pris la 11ème place. Les pilotes du team Ducati factory sont encore distancés, avec Danilo Petrucci 14e, deux positions devant Andrea Dovizioso. Francesco Bagnaia, qui reste sur une chute au GP d' Aragón, n'a pris que la 21e place.

GP de Teruel - MotoGP - EL1