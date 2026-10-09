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EL1 - Bezzecchi lance le week-end devant Márquez et Martín

Marco Bezzecchi a été le plus rapide en Essais Libres 1 au GP d'Indonésie, devant Marc Márquez et Jorge Martín.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

C'est sous une chaleur écrasante que le week-end a débuté à Mandalika, sur l'île de Lombok. Il faisait déjà 29°C et l'asphalte était mesuré à 59°C au moment où les pilotes ont pris la piste.

Michelin a apporté un pneu arrière à la structure renforcée pour encaisser cette chaleur. Cette spécification, déjà vue à Buriram en ouverture du championnat, avait été exploitée plus facilement par Aprilia que par Ducati, arrivé en Indonésie avec la volonté de limiter la casse.

Lire aussi :

Raúl Fernández a mené en début de séance, avec son Aprilia dans une livrée Gulf rétro ce week-end, avant d'être battu par Fabio Di Giannantonio, visiblement remis de la grosse chute du sprint à Motegi. Fernández a repris l'avantage et a conclu la première salve de tours rapides devant Di Giannantonio et Fermín Aldeguer, vainqueur sur ce circuit l'an dernier.

Marc Márquez était quatrième devant Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi. Fabio Quartararo occupait la neuvième place et Johann Zarco la 12e. Le pilote LCR roule aussi avec des couleurs spéciales ce week-end, sa moto s'étant parée de noir et or pour les besoins d'un sponsor. Jorge Martín, le leader du championnat, était un discret 13e.

Diogo Moreira a de son côté conclu ce relais sur une chute au premier virage. Ai Ogura, lointain 19e, est également tombé à l'entame de son deuxième run. Les commissaires de course ont dû utiliser un extincteur pour éviter que son Aprilia ne prenne feu.

 

Bezzecchi s'est positionné en tête peu après le cap de la mi-séance, et Martín est venu assurer un doublé à l'équipe Aprilia officielle, et même un triplé à la marque puisque Fernández restait troisième.

Aldeguer en a visiblement trop fait pour se mêler à la lutte puisqu'il a chuté au premier virage. Le pilote Gresini a pu se relever après une longue glissade au sol.

 

Pecco Bagnaia a quant à lui du faire un petit passage dans un bac à graviers après avoir été gêné par Toprak Razgatlioglu, resté à basse vitesse sur la trajectoire. Une enquête a été lancée par les commissaires de course, mais classée en suite dès la fin de la séance. Le pilote Pramac avait déjà gêné Bagnaia en début de séance.

Dans la dernière partie de la séance, Marco Bezzecchi et Marc Márquez ont continué à faire de bons tours malgré des pneus usés, alors que Pecco Bagnaia a plusieurs fois frôlé la chute mais a pu rester sur sa Ducati.

 

Pedro Acosta puis Marc Márquez se sont intercalés entre les Aprilia officielles dans la dernière minute de la séance. Martín est repassé devant Acosta sous le drapeau à damier.

Bezzecchi a conservé la tête, devant Márquez, Martín et Acosta. Fernández a pris la cinquième place devant Franco Morbidelli, aidé par un pneu neuf en fin de séance, même s'il s'agissait d'un medium, comme pour les autres pilotes. Di Giannantonio a signé le septième temps, devant Quartararo, Aldeguer et Álex Márquez. Bagnaia s'est classé en 13e position, devant Zarco.

Indonesia  Grand Prix d'Indonésie - EL1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

1'30.132

   172.147  
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 18

+0.237

1'30.369

 0.237 171.696  
3 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.266

1'30.398

 0.029 171.640  
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 21

+0.294

1'30.426

 0.028 171.587  
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

+0.402

1'30.534

 0.108 171.383  
6 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+0.571

1'30.703

 0.169 171.063  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+0.631

1'30.763

 0.060 170.950  
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21

+0.651

1'30.783

 0.020 170.913  
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 14

+0.658

1'30.790

 0.007 170.899  
10 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+0.720

1'30.852

 0.062 170.783  
11 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 22

+0.835

1'30.967

 0.115 170.567  
12 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+0.958

1'31.090

 0.123 170.337  
13 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 24

+0.995

1'31.127

 0.037 170.267  
14 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 19

+1.168

1'31.300

 0.173 169.945  
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+1.240

1'31.372

 0.072 169.811  
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+1.404

1'31.536

 0.164 169.507  
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 21

+1.478

1'31.610

 0.074 169.370  
18 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 18

+1.580

1'31.712

 0.102 169.181  
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 20

+1.606

1'31.738

 0.026 169.133  
20 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 17

+1.635

1'31.767

 0.029 169.080  
21 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+1.747

1'31.879

 0.112 168.874  
22 Spain A. Espargaró Honda HRC 41 Honda 19

+2.777

1'32.909

 1.030 167.002  
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