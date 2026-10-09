EL1 - Bezzecchi lance le week-end devant Márquez et Martín

C'est sous une chaleur écrasante que le week-end a débuté à Mandalika, sur l'île de Lombok. Il faisait déjà 29°C et l'asphalte était mesuré à 59°C au moment où les pilotes ont pris la piste.

Michelin a apporté un pneu arrière à la structure renforcée pour encaisser cette chaleur. Cette spécification, déjà vue à Buriram en ouverture du championnat, avait été exploitée plus facilement par Aprilia que par Ducati, arrivé en Indonésie avec la volonté de limiter la casse.

Raúl Fernández a mené en début de séance, avec son Aprilia dans une livrée Gulf rétro ce week-end, avant d'être battu par Fabio Di Giannantonio, visiblement remis de la grosse chute du sprint à Motegi. Fernández a repris l'avantage et a conclu la première salve de tours rapides devant Di Giannantonio et Fermín Aldeguer, vainqueur sur ce circuit l'an dernier.

Marc Márquez était quatrième devant Pecco Bagnaia et Marco Bezzecchi. Fabio Quartararo occupait la neuvième place et Johann Zarco la 12e. Le pilote LCR roule aussi avec des couleurs spéciales ce week-end, sa moto s'étant parée de noir et or pour les besoins d'un sponsor. Jorge Martín, le leader du championnat, était un discret 13e.

Diogo Moreira a de son côté conclu ce relais sur une chute au premier virage. Ai Ogura, lointain 19e, est également tombé à l'entame de son deuxième run. Les commissaires de course ont dû utiliser un extincteur pour éviter que son Aprilia ne prenne feu.

Bezzecchi s'est positionné en tête peu après le cap de la mi-séance, et Martín est venu assurer un doublé à l'équipe Aprilia officielle, et même un triplé à la marque puisque Fernández restait troisième.

Aldeguer en a visiblement trop fait pour se mêler à la lutte puisqu'il a chuté au premier virage. Le pilote Gresini a pu se relever après une longue glissade au sol.

Pecco Bagnaia a quant à lui du faire un petit passage dans un bac à graviers après avoir été gêné par Toprak Razgatlioglu, resté à basse vitesse sur la trajectoire. Une enquête a été lancée par les commissaires de course, mais classée en suite dès la fin de la séance. Le pilote Pramac avait déjà gêné Bagnaia en début de séance.

Dans la dernière partie de la séance, Marco Bezzecchi et Marc Márquez ont continué à faire de bons tours malgré des pneus usés, alors que Pecco Bagnaia a plusieurs fois frôlé la chute mais a pu rester sur sa Ducati.

Pedro Acosta puis Marc Márquez se sont intercalés entre les Aprilia officielles dans la dernière minute de la séance. Martín est repassé devant Acosta sous le drapeau à damier.

Bezzecchi a conservé la tête, devant Márquez, Martín et Acosta. Fernández a pris la cinquième place devant Franco Morbidelli, aidé par un pneu neuf en fin de séance, même s'il s'agissait d'un medium, comme pour les autres pilotes. Di Giannantonio a signé le septième temps, devant Quartararo, Aldeguer et Álex Márquez. Bagnaia s'est classé en 13e position, devant Zarco.