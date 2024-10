EL1 - Sept reports, puis l'annulation pour cause de pluie

De la pluie, une piste détrempée par celle-ci, et beaucoup d'attente ! C'est ce qui attendait le plateau MotoGP pour la séance d'Essais Libres 1 du Grand Prix d'Australie, sur l'emblématique circuit de Phillip Island, dès les premiers tours de roues.

Quoi de plus difficile que de dompter une MotoGP contemporaine sur l'exigent tracé de Phillip Island ? Le faire sur piste humide, pardi ! Une bien difficile mise en bouche pour les pilotes MotoGP, pour qui la prise de marques devra attendre, et qui ont tout de même dû s'armer à la fois de patience et de courage pour envisager atteindre l'objectif d'un classement dans les dix premières positions pouvant offrir un accès direct à la Q2, samedi.

Les parapluies sont grand ouverts dans les gradins par les courageux spectateurs bravant une pluie battante dans les minutes précédant l'heure officielle de début de la séance, tandis que le Safety Car BMW tourne en piste pour évaluer les conditions des 4,4km du tracé où le record du tour de 1'28 et la vitesse de pointe de 330km/h seront bien loin d'être atteints ce vendredi.

En plus de la pluie, la température est faible (18°C) et le vent, présent : bien suffisant pour inciter la direction de course, conseillée par Loris Capirossi, à repousser plusieurs fois l'heure de lancement de la séance, initialement prévue à 1h45, heure française, via trois reports successifs de 20 minutes, puis trois autres, respectivement de 10, 15 et 10 minutes... ce qui n'est pas pour impressionner les plus coriaces des fans, déterminés à profiter de leur venue sur le circuit sous cette pluie ininterrompue!

L'annonce de l'ouverture de la pitlane pour 3h25, heure française, est enfin faite... avant que les officiels ne décident finalement d'un septième report, cette fois sans estimation, les conditions se dégradant à nouveau. Rassurant pour les pilotes, qui faisaient unanimement la moue en observant le ciel alors qu'ils se pensaient amenés à devoir monter en selle.

Les pilotes retrouvent le sourire en s'amusant des travers du Safety Car en aquaplaning sur la piste, tandis que le muret des stands garde aussi sa bonne humeur en "panneautant" le véhicule de messages humoristiques.

Le décompte chronométrique ne sera finalement jamais lancé et la pitlane demeurera fermée : "la séance a été annulée en raison des conditions", annonce finalement le MotoGP à 3h45 du matin.